Nieuwe Nissan X-Trail (2022) rijdt elektrisch, maar drinkt benzine

Al in 2021 werd de nieuwe Nissan X-Trail in China getoond, en nu komt hij eindelijk ook naar Europa. Anders dan zijn broertje, de Nissan Qashqai, wordt de X-Trail uitsluitend leverbaar met de e-Power-aandrijflijn van Nissan. Hij rijdt elektrisch, maar drinkt benzine. Bij de X-Trail kunnen kopers als vanouds kiezen voor zeven zitplaatsen en vierwielaandrijving. Tegen bijbetaling, uiteraard.



Eigenlijk liet de nieuwe Nissan X-Trail zijn neus voor het eerst zien in 2020, maar dan als Rogue. Dat is de naam waaronder de X-Trail in de Verenigde Staten wordt verkocht. Hij staat op hetzelfde CMF-C-platform als de nieuwe Nissan Qashqai, maar de wielbasis en de totale lengte zijn een tikkie uitgerekt. Zo ontstond ruimte voor een derde zitrij, die overigens niet standaard is. In de vijfzits opstelling biedt de X-Trail 585 liter aan bagageruimte. Dat is zo'n 80 tot 100 liter liter meer dan de verschillende versies van de Qashqai hebben.

Aan de buitenkant herken je de X-Trail aan zijn wat meer gestrekte uiterlijk en een bredere C-stijl met een scherpe knik. De achterruit staat minder schuin dan bij de Nissan Qashqai. De achterkant heeft duidelijk een andere signatuur, met lichtunits die direct tegen de achterruit aanliggen.

Nissan X-Trail alleen als e-Power



Anders dan de Nissan Qashqai, gaat de X-Trail hier uitsluitend als e-Power in de verkoop, zij het in twee varianten. Beide zijn krachtiger dan de 190 pk sterke Qashqai e-Power. Als voorwielaandrijver wordt de X-Trail leverbaar met een elektromotor die 203 pk en 330 Nm bij elkaar zoemt. Desgewenst brengt hij je van 0 naar 100 km/h in 8,0 seconden. Zijn topsnelheid bedraagt 170 km/h. De vierwielaangedreven X-Trail e-4ORCE levert 213 pk. Met zeven zitplaatsen legt de krachtigste X-Trail de honderdsprint in 7,2 seconden af, de vijfzitter snoept daar 0,2 tellen vanaf. Beide halen maximaal 180 km/h.



Elektrische aandrijving, toch benzine tanken



Voor wie het nog niet wist: de e-Power-aandrijflijn is een beetje een vreemde eend in de bijt. Naast de elektromotor die de wielen aandrijft, omvat-ie ook een 1,5-liter turbobenzinemotor met variabele compressieverhouding. Maar die 1.5 dient alleen als een soort generator om het batterijpakket op te laden. De X-Trail hoeft dus nooit aan de laadpaal, wat de auto tot hét alternatief maakt voor mensen die nog niet toe zijn aan een volledig elektrische auto, zoals de Nissan Arriya. Aldus de fabrikant zelf. Verder is Nissan heel blij met e-Pedal Step, dat ervoor zorgt dat de auto sterk op de motor afremt tot stapvoetse snelheid. Om helemaal tot stilstand te komen, heb je alsnog het rempedaal nodig. Handig als je de woeste natuur van Nederland een keertje verruilt voor de stadsjungle ...



Nadelen Nissan e-Power



Nadelen heeft de e-Power-aandrijflijn ook. Hij komt niet in aanmerking voor vrijstelling van de aanschafbelasting bpm en wegenbelasting. Er geldt ook al geen gereduceerd bijtellingstarief voor de Nissan X-Trail. Heel zuinig is-ie ook al niet. Met voorwielaandrijving vraagt hij gemiddeld 5,8 l/100 km .(1 op 17,2), de vierwielaangedreven topversie is nog iets dorstiger: 6,3 l/100 km ( 1 op 15,9). Alleen om de batterijen van stroom te voorzien ...

Hoogwaardig interieur Nissan X-Trail (2022)



Smaken verschillen, maar wij vinden het interieur van de Nissan X-Trail erg geslaagd. Het ontwerp is strak zonder saai te zijn en er zijn deels mooie, zachte materialen gebruikt. Het multimediascherm heeft een diameter van 12,3 inch, met daaronder gelukkig nog voldoende ruimte voor fysieke knoppen om de klimaatregeling en stoelverwarming te bedienen. Een verbeterde McPherson-voorwielophanging en de mooie multilink-achteras moeten zorgen voor een verbeterd veercomfort.

Wanneer wordt de nieuwe X-Trail leverbaar?



Uiteraard is de nieuwe Nissan X-Trail leverbaar met ontelbare veiligheidsassistenten die je tussen de lijntjes houden en aanrijdingen dienen te voorkomen. Het verbeterde bestuurdersassistentiesysteem ProPILOT Assist met Navi-link kan de snelheid van de auto ook aanpassen met verkeersborden en navigatiegegevens als input - bijvoorbeeld als je een scherpe bocht nadert. Bovendien communiceert ProPILOT Assist met Navi-link voortaan met het dodehoeksysteem van de X-Trail en helpt het met een stuuringreep om een aanrijding bij het wisselen van rijstrook te voorkomen.

In november 2022 wordt de nieuwe Nissan X-Trail in Nederland leverbaar. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt.