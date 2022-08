Dit Fordje is hooguit 15.000 waard. Waarom betaalde iemand er dan 850.000 euro voor?

Zou je een Ford Escort RS Turbo S1 zoals deze tegenkomen op de occasionmarkt, dan wordt er misschien 15.000 euro voor gevraagd. Dus wat is dan de reden dat afgelopen weekend iemand 850.000 euro voor deze zwarte heeft betaald?

Er kan maar één reden voor dat belachelijke bedrag zijn: deze Ford Escort is van een beroemd iemand geweest. En dat kun je wel zeggen, ja, want in 1985 nam niemand minder dan prinses Diana de sleutels in ontvangst. Ze brak daarmee enigszins met de traditie, want de meeste leden van het Engelse koninklijk huis lieten zich rijden, in Rolls-Royces of Daimlers. Diana stuurde liever zelf, uiteraard met iemand van The Royalty Protection Command S014 op de passagiersstoel als beveiliging.

Enige Ford Escort Turbo RS in het zwart

Diana reed eerst in een rode Ford Escort 1.6i Cabriolet, maar die werd door de S014-afdeling niet veilig genoeg bevonden, met zijn stoffen dak. Diana moest een minder opvallende auto kopen, maar wilde per se de toen net nieuwe Ford Escort Turbo RS. De pr-afdeling van Ford stelde voor om een unieke zwart auto te bouwen (de RS was er alleen in het wit), met een niet-RS-grille (om minder op te vallen), een extra achteruitkijkspiegel voor de beveiliger en een radiozender in het dashboardkastje.

Verwachte opbrengst was een ton, maar ...

De speciale Escort Turbo RS werd op 23 augustus 1985 geregistreerd. Diana gebruikte hem in drie jaar tijd redelijk vaak. Toen hij in mei 1988 weer werd ingeleverd bij Ford, stonden er bijna 11.000 kilometer op de teller. Sindsdien heeft de RS vier andere eigenaren gehad. De teller staat op iets meer dan 40.000 kilometer. Afgelopen weekend ging de Escort van Diana bij Silverstone Auctions onder de hamer. De verwachte opbrengst was een ton, maar uiteindelijk betaalde iemand 850.000 euro voor de Ford.