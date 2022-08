Aston Martin DBR22 is nieuw! Maar toch kennen we hem ergens van ...

Wij snappen nu even niks van Aston Martin. Deze DBR22 is een prachtige retro-roadster met twaalfcilinder, zonder twijfel, maar vorig jaar was er toch ook al een prachtige retro-roadster met twaalfcilinder: de V12 Speedster? Ze zijn zelfs allebei geïnspireerd op de Aston Martin DBR1 uit 1959.

Op een ander vlak begrijpen wij Aston Martin natuurlijk wel. De multimiljardairs van deze wereld weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moeten doen, dus kopen ze iedere speciale editie van Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, McLaren en Porsche die er bestaat. Dat de Aston Martin V12 Speedster en DBR22 zo op elkaar lijken (qua uiterlijk én qua concept) deert ze niet.

Aston Martin DBR22 is officieel nog een studiemodel

Want reken er maar op dat de Aston Martin DBR22 in productie gaat. Officieel is-ie nog een studiemodel, maar je ziet aan de productierijpheid van de auto (is dat een woord?) dat de assemblagelijn bij wijze van spreken al is klaargestoomd. Ik zou mij als V12 Speedster-koper een beetje bekocht voelen, trouwens. Heb je net een miljoentje of wat uitgegeven aan een 700 pk-roadster, komt Aston Martin met een 715 pk-roadster.

Zo gelijk zijn de Aston Martin V12 Speedster en de DBR22

Beide open auto's hebben een achttraps automaat van ZF, gaan in 3,4 seconden naar 100 km/h en halen een topsnelheid van 318 km/h. Dus ja, voor welke kies je? Of ga je toch voor beide? Het bizarre is dat zelfs het dashboard van de V12 Speedster en DBR22 overeenkomt. Voor Aston Martin lijkt dit dus een ontzettend makkelijke manier om tientallen miljoenen te verdienen. Petje af, Aston Martin! Als noodlijdende fabrikant verdien je het wel een beetje.