Deze 'Nederlandse' Ferrari F40 heeft 1000 pk en is te koop

Dit was ooit een originele Ferrari F40, die in 1989 via importeur Kroymans aan een Nederlandse klant werd geleverd. In de jaren daarna werd de iconische posterauto omgebouwd tot racewagen. Een 'reguliere' F40 haalt 478 pk uit zijn twinturbo V8. Deze is opgedraaid tot maximaal 1000 pk. En hij is nog te koop ook ...

In de jaren tachtig had je een poster van de Lamborghini Countach boven je bed hangen óf eentje van de Ferrari F40. Andere keuzes waren er nauwelijks. De F40 werd gebouwd ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van Ferrari. Hij is de laatste sportwagen uit Maranello die nog onder toezicht van Enzo Ferrari werd ontwikkeld. 'Il Commendatore' overleed een jaar na de onthulling van de F40.



Ferrari F40 is simpel en spartaans

De eerste reacties van de autopers op de F40 waren weinig positief. In vergelijking met de geavanceerde Porsche 959 was de Ferrari heel simpel en spartaans. Luxe vind je niet in de F40. Hij is eigenlijk een lichtgewicht circuitauto met een kenteken. Als je goed naar de carrosserie kijkt, zie je het koolstofvezelpatroon door de flinterdunne lak heen. Achterin ligt een twinturbo V8 met een vermogen van 478 pk. De F40 gaat in zo'n 4 seconden naar 100 km/h en haalt een top van ongeveer 320 km/h.

Van straatauto naar racewagen

Dit exemplaar werd in november 1989 door importeur Kroymans aan een Nederlandse koper afgeleverd. Drie jaar later ging hij terug naar Hilversum om door de racetak van Kroymans, Cavallino Tuning, te worden omgebouwd tot racewagen. Aan de motor werd niks gedaan, maar de wielophanging, de remmen, de carrosserie en het interieur gingen compleet op de schop. Van rood ging de F40 naar geel.

Actief in Ferrari/Porsche Challenge

De Ferrari werd vervolgens gekocht door Dutch Racing Promotions in Blaricum, dat ermee ging racen. In 1993 en 1994 reden onder meer de coureurs Duncan Huisman en David Hart met de auto. Om competitief te blijven, moest ook de motor worden aangepakt. Dat gebeurde in 1995, toen het vermogen naar meer dan 700 pk ging. Tot 1998 reed de F40 in de Ferrari/Porsche Challenge met achter het stuur David Hart, Mike Hezemans en Bert Ploeg.

Wat is de vraagprijs van deze F40?

Wonderwel hield de carrière van chassisnummer 80782 daarmee niet op. In handen van de Nederlander Michel Oprey was de F40 nog tot 2006 op het circuit te vinden. Daarna racete de nieuwe, Engelse eigenaar er tot 2009 mee. In 2019 werd de F40 grondig gerestaureerd in Italië. De rekening daarvoor kwam op 123.000 euro uit. Zoals de auto er nu bij staat, heeft hij zo'n 1000 pk. RM Sotheby's verkoopt hem in een private sale, maar wil niet vertellen wat de prijs is. Een paar miljoen, schatten we.