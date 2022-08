1020 pk sterke Tesla Model S / Model X Plaid eindelijk naar Nederland! Dit kost-ie

In de Verenigde Staten zijn de modellen al geruime tijd leverbaar: de Tesla Model S en Model X Plaid. Beide worden aangedreven door drie elektromotoren, die in totaal 1020 pk leveren. Zet je de Model S in zijn Plaid-modus, dan sprint hij in 2,1 seconden (!) van stilstand naar 100 km/h.

Plaid is Engels voor Schotse ruit. Maar de Tesla Model S en Model X Plaid hebben niks te maken met kilts en doedelzakken. De toevoeging aan de modelnaam komt uit de jaren tachtig-komedie Space Balls, een parodie op Star Wars van de regisseur Mel Brooks. De ruimteschepen in de film hebben vier snelheden: Light Speed, Ridiculous Speed, Ludicrous Speed (ja, ook die heeft een Tesla) en Plaid.

Tesla Model S Plaid in 2,1 seconden naar 100 km/h

In Space Balls is het gevaarlijk om naar Plaid te gaan. En iets soortgelijks zou je ook kunnen zeggen over de nieuwste Model S en Model X. Volgens Tesla is die eerste de snelst accelererende productieauto op de markt, met een 0-100-tijd van 2,1 tellen. De zwaardere Model X blijft daar heel iets op achter en klokt 2,6 seconden. Met de Model S houd je bovendien met gemak de meest extreme supercars bij. Hij heeft een topsnelheid van maar liefst 322 km/h. In de Model X zit je bij 262 al aan de top.

Actieradius van 600 kilometer, snelladen met 250 kW

Overigens kun je beide Plaid-modellen ook gewoon op een lange vakantiereis. De WLTP-actieradius van de Model S ligt op 600 kilometer. Met de Model X moet je al 70 kilometer eerder aan de Tesla Supercharger, waar de maximum laadsnelheid op een indrukwekkende 250 kW ligt. Alleen de Porsche Taycan en Audi E-Tron GT zijn sneller, met 270 kW. De Tesla Model S en Model X Plaid zijn binnenkort te bestellen, voor respectievelijk 139.990 en 143.990 euro. De levering start in 2023.