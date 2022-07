Oh nee, Alfa Romeo komt met een supercar. Niet doen, jongens!

Waarom we zo negatief doen? Omdat Alfa Romeo volumemodellen nodig heeft om uit de shit te komen, geen supersportwagen. Kijk naar het verleden, de 8C Competizione, 4C en Giulia Quadrifoglio is het ook niet gelukt om de Alfa Romeo-verkopen aan te jagen. Sterker nog, het ging alleen nóg maar verder bergafwaarts ...

Alfa Romeo is sinds 2019 actief in de Formule 1 als hoofdsponsor van het Sauber-team. Niet als motorleverancier dus, Sauber rijdt met Ferrari-power, maar als geldschieter in ruil voor logo's op de auto, de kleding, de motorhome, enzovoort. Toch moet er meer worden gedaan met de Formule 1-connectie, vindt Alfa Romeo-baas Jean-Philippe Imparato. De man die niet zo van digitale schermen houdt droomt van een supersportwagen met het Alfa-beeldmerk erop.

Alfa Romeo-supercar laatste model met twinturbo V6

Volgens het Britse Car Magazine neemt Alfa Romeo met het toekomstige model afscheid van de twinturbo V6 uit de Giulia en Stelvio Quadrifoglio. De 2,9 liter grote krachtbron - die is ontwikkeld op basis van de twinturbo V8 van Ferrari - produceert 510 pk en is voor de Giulia GTA zelfs opgekrikt naar 540 pk. Naar verluidt krijgen we in 2023 al een voorproefje te zien van de Alfa Romeo-supercar.

Er komt een hele reeks nieuwe Alfa Romeo's aan

Volgens topman Imparato werkt Alfa Romeo nu aan tien projecten, waaronder een suv onder de Stelvio, een nieuwe Giulia, een top-suv aan de bovenkant van het leveringsprogramma en een compacte hatchback. Recent nog zei de Damien Daly, directeur van Alfa Romeo UK, dat zijn merk de rationelere kant op wil. Voor sportwagens is in dat plan voorlopig geen plaats, vertelde hij. Maar Imparrato en hoofdontwerper Alejandro Mesonero-Romanos denken daar kennelijk anders over.

Retrodesign komt er niet in. Toekomstige Alfa's hebben lef

"We zullen jullie verrassen", aldus die laatste, "Misschien. Op een gegeven moment. Snel." Mesonero-Romanos zit nog niet lang bij Alfa Romeo. De Tonale is bijvoorbeeld niet van hem. Hij heeft echter duidelijke ideeën waar het met Alfa Romeo heen moet. "Mensen moeten de auto zien en denken: ik wil hem, ik wil hem. Dat is makkelijk gezegd, maar moeilijk te doen." Retro komt er bij Mesonero-Romanos niet in. "De nieuwe Alfa's hebben lef en kijken vooruit."