3 redenen waarom je schrikt van de prijs van de Nissan Qashqai e-Power

De Nissan Qashqai e-Power prijs bedraagt 43.790 euro. Dat is even schrikken, want je koopt al een gewone Qashqai voor 32.640 euro. Een verschil van 11 mille! Waarom is de hybride Nissan zo duur?

De Qashqai e-Power heeft fascinerende techniek: hij rijdt elektrisch, op stroom die gemaakt wordt door de verbrandingsmotor. Dit heeft twee grote voordelen: de Qashqai rijdt net zo soepel als een EV en je krijgt geen actieradiusvrees. Je tankt gewoon benzine, opladen hoeft niet en kan ook niet.

Prijs Nissan Qashqai e-Power:

N-Connecta – 43.790 euro

Tekna – 45.890 euro

Tekna+ - 49.390 euro

Reden 1: Qashqai e-Power heeft meer techniek

De e-Power bevat meer techniek dan een gewone Qashqai (vanaf 32.460 euro). Want beide versies hebben een benzinemotor, maar dan komt er bij de e-Power nog een accupakket en een elektromotor bij. Bovendien is de benzinemotor niet de gewone driecilinder, maar een viercilinder die is toegespitst op zuinigheid. Dat maakt de Qashqai e-Power duurder om te fabriceren. Drie keer raden wie dat mag betalen ...

Reden 2: de hybride Qashqai is niet super zuinig

Waar plug-in hybrides op papier heel zuinig zijn, met een super lage CO2-uitstoot waarvoor weinig BPM in rekening wordt gebracht, heeft de Qashqai e-Power een stevige uitstoot van 119 g/km. Daarmee wint-ie het van de mild-hybrid Qashqai (143 g/km), maar je betaalt nog steeds een smak aanschafbelasting. Dat is ook niet zo gek, want de nieuwe Toyota Corolla Cross met hybride-aandrijving stoot eveneens 119 gram uit.

Reden 3: Nissan levert alleen dure versies

Wat de Qashqai e-Power ook duur maakt, is zijn complete uitrusting. Nissan Nederland slaat de basisuitvoeringen Access, Visia en Acenta over, en levert de hybride Qashqai alleen als luxe N-Connecta, Tekna en Tekna+. Een N-Connecta met de goedkoopste motor (mild-hybrid 140 pk) kost 40.290 euro, de e-Power is dus 3500 euro duurder.