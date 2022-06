Met heel erg je best doen, kwam je tot nu toe maximaal 418 kilometer ver in een Cupra Born. Maar zeer binnenkort komt daar verandering in. Met de nieuwste variant van de Volkswagen ID.3 in vermomming ligt een actieradius van maar liefst 546 kilometer in het verschiet.

Het leveringsprogramma van de Cupra Born is compact, zou je kunnen zeggen. In de prijslijst staan slechts twee versies, met allebei een 58 kWh-batterij. De eerste heeft 204 pk, de tweede 231 pk. Beide komen ruim 400 kilometer ver op een 'volle tank'. Nieuw voor 2022 is de 77 kWh-batterij, die Cupra aanduidt als 'long range'. Hij is gekoppeld aan een 231 pk sterke elektromotor, zou goed moeten zijn voor een bereik van 546 kilometer en kan sneller worden opgeladen dan de accu met 58 kWh: 135 kW tegenover 120 kW. Hang je de nieuwe Born aan de juiste snellader, dan zit-ie in 36 minuten weer op 80 procent laadniveau.

Cupra Born met virtual cockpit en BeatsAudio-geluidssysteem

De Cupra Born 77 kWh is leverbaar als Adrenaline, Performance en Copper Edition. De eerste staat standaard op 19-inch lichtmetalen wielen. De laatste twee op een maatje groter. Alle uitvoeringen hebben een virtual cockpit, stoelverwarming, een navigatiesysteem met 12-inch touchscreen, een multifunctioneel en verwarmbaar stuur en een BeatsAudio-geluidssysteem met tien speakers en een 370W-versterker. Voor de Cupra Born 77 kWh betaal je minimaal 49.990 euro. De andere prijzen zijn als volgt.

Born 58 kWh (204 pk, 418 km)

Essential - 39.990 euro

Business - 42.990 euro

Born 58 kWh (231 pk, 418 km)

Adrenaline - 44.990 euro

Performance - 47.990 euro

Copper Edition - 50.990 euro

Born 77 kWh (231 pk, 546 km)