De Polestar 2 BST Edition 270 is exclusiever dan een supercar! En jij kunt hem kopen ...

Lees de naam van de Polestar 2 BST Edition 270 niet verkeerd. De speciale performance-Polestar heeft niks te maken met de Koreaanse boyband BTS. Het apparaat heeft karrevrachten vermogen en is met zijn oplage van 270 stuks exclusiever dan de Mercedes-AMG One. Er komen 15 exemplaren naar Nederland. Koop jij er een?

De bestaande Polestar 2 Long Range Dual Motor is eigenlijk al overkill, met een vermogen van 408 pk en 660 Nm koppel. In de voorwielaangedreven versies met ruim 200 pk kom je ook al voldoende rap van je plek. Maar mocht je nou wél zitten te springen om meer 'bragging rights', dan moet je je inschrijven voor de Polestar 2 BST Edition 270, die in een oplage van 270 stuks wordt gebouwd en waarvan maar 15 naar Nederland komen.

Polestar 2 BST Edition 270 met maar liefst 476 pk

In de basis is het een Long Range Dual Motor, maar dan met zijn twee elektromotoren opgekrikt naar 476 pk en 680 Nm. Wat dat met de 0-100 km/h-sprint doet, meldt Polestar niet. De 'gewone' Dual Motor heeft er in ieder geval 4,7 seconden voor nodig. Dat Polestar met de BST Edition 270 niet over één nacht ijs is gegaan, bewijzen de aanpassingen aan het onderstel, dat 2,5 cm lager is gelegd. De auto heeft verder verstelbare Öhlins-dempers, een veerpootbrug vóór en 20 procent stijvere veren.

Geen fan van wit? Dan is een grijze wrap je enige optie

Je hebt qua kleur niet veel te kiezen als je voor een BST Edition 270 gaat. Hij is er in wit of met een grijze wrap. Opvallend is dat de bumpers en sideskirts in de carrosseriekleur zijn meegespoten. Bij de reguliere Polestar 2-modellen zijn die in donkergrijs kunststof uitgevoerd. De striping die je op deze foto's ziet is optioneel. Het Brembo-remsysteem en de goudgele accenten uit het Performance Pack zijn standaard op de BST Edition 270.