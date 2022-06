De nieuwe Mercedes GLC is voor 'avonturiers'. Ben je dat als je iedere dag in de file staat?

Je kunt erop wachten, vroeg of laat staat er in een persbericht over een nieuwe suv het woord 'avontuur' of 'avonturier'. In de veel te lange tekst over de tweede generatie Mercedes GLC ook. Maar ja, de meeste GLC's staan gewoon iedere dag tussen Utrecht en Gouda in de file. Ben je dan ook een avonturier?

De halve wereld rijdt in een suv of cross-over, maar autofabrikanten proberen nog steeds net te doen alsof al die mensen er dag in dag uit de Camel Trophy mee rijden. Logisch ook, eigenlijk, want als autotype bestaat de suv bij de gratie van 'een gevoel van vrijheid en avontuur'. Je kunt ook gewoon een stationwagon kopen als je ruimte nodig hebt. Een bovengemiddelde grondspeling en vierwielaandrijving heb je niet nodig in de betonnen jungle van Nederland.

Mercedes GLC iets grotere dan zijn voorganger

Hoe dan ook, suv's zijn nog steeds veel populairder dan alle andere autotypen bij elkaar. Dus is de kersverse Mercedes GLC als een van de meest betaalbare suv's uit Stuttgart een belangrijke auto. Hij concurreert als voorheen met de Audi Q5, BMW X3 en Volvo XC60. Mercedes heeft hem een paar centimeter langer gemaakt, waarbij de extra lengte vooral aan de achterkant zit. Het resulteert in 50 liter meer kofferruimte dan in de vorige GLC: 600 liter. Het interieur komt sterk overeen met dat van de C-klasse.

Drie plug-in hybride-varianten van de GLC

Voor de nieuwe GLC heeft Mercedes een blik geëlektrificeerde aandrijflijnen opengetrokken: twee mild-hybridbenzinemotoren (204 pk en 258 pk), een mild-hybriddiesel (194 pk), twee plug-in hybrides met benzinemotor (313 pk en 381 pk) en één plug-in hybride met turbodiesel (333 pk). Allemaal hebben ze een negentraps automaat en 4WD. Optioneel zijn achterwielbesturing, luchtvering en een 'transparante' motorkap (op een schermpje kun je zien wat er tussen de voorwielen gebeurt).



Volledig elektrische actieradius van 120 kilometer

De plug-in hybrideversies van de Mercedes GLC hebben een flinke batterij aan boord: eentje van 31,2 kWh. Die zou het mogelijk maken om maximaal 120 kilometer op de elektromotor te rijden, tot een snelheid van 140 km/h. Op een volledig elektrische GLC hoef je niet te wachten: die komt er niet. Mercedes werkt - uiteraard - aan een volgende generatie EQC (de huidige was de eerste moderne EV van het merk).