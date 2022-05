Er is één Nissan Juke die nóg gaver is dan deze Rally Tribute

Nissan deed precies vijftig jaar geleden mee aan de East African Rally, zo meldt het persbericht. Maar Nissan heeft het de hele tijd over de rally van 1971. Dat is toch niet vijftig jaar geleden? Afijn, deze Nissan Juke Hybrid Rally Tribute is een hommage aan de Datsun 240Z die eenenvijftig jaar geleden de Safari Rally won. En toch is hij niet de gaafste Juke ooit ...

Mede omdat onder het ruige uiterlijk van de Nissan Juke Hybrid Rally Tribute een wat teleurstellende aandrijflijn schuilt. Geen vuurspuwende rallymotor met dump valve en anti lag-systeem, maar gewoon de hybridemotor uit de aankomende Juke Hybrid, die waarschijnlijk een systeemvermogen heeft van 143 pk, net als de Renault Captur E-Tech Hybrid.

Nissan Juke Hybrid Rally Tribute in Datsun 240Z-kleuren

Het kleurenschema van de Rally Tribute komt van de Datsun 240Z, die in 1971 en 1973 de East African Rally won, beter bekend als de Safari-rally. Nissan heeft de 'rallyficatie' van de Juke verder heel erg serieus genomen, getuige de extra schijnwerpers op de motorkap en het dak, de aangepaste wielophanging met langere veerwegen, en de potige terreinbanden.

Serieus rally-interieur met hydraulische handrem en rolkooi

Hetzelfde geldt voor het interieur, dat deels is gestript. Er is een hydraulische handrem aanwezig (ideaal voor handrembochten), een brandblusser, een rolkooi, kuipstoelen met raceharnas, en een kofferbak waarin nu twee reservebanden schuilen. Gaan we de Juke ook op klassementsproeven tegenkomen? Nee, Nissan heeft geen wedstrijdplannen met de Rally Tribute.



Maar toch is de gaafste Nissan Juke ooit de Nissan Juke-R

Dit is een goed moment om de Nissan Juke-R in herinnering te brengen: met voorsprong een van de meest extreme Nissan-creaties ooit. De Juke-R is simpel gezegd een eerste generatie Juke met het chassis, de aandrijflijn en de twinturbo V6 van de Nissan GT-R. Meer dan 550 pk produceert de kleine vierwielaandrijver. Nissan heeft er naar verluidt vijf gebouwd en verkocht.