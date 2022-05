Vanaf zondag zomerse temperaturen: zo warm krijgt je hond of kind het in een geparkeerde auto!

Droog en zonnig is het al weken, maar vanaf zondag gaat ook de buitentemperatuur omhoog. Genieten natuurlijk, maar het warme weer levert ook serieuze gevaren op. Zo raakt een kind of huisdier in een geparkeerde auto eerder oververhit dan je denkt.

Ondanks alle waarschuwingen van politie en GGD, komen we elk jaar weer berichten tegen van mensen die hun kind of huisdier achterlaten in een stilstaande auto die in de zon staat te bakken.

Dat is al zeer onverstandig bij buitentemperaturen van een graadje of 20. En vanaf 25 nemen de risico's alleen maar toe. Ook als je even snel een boodschap moet doen of ergens 'even' iets moet afgeven. De temperatuur in de auto stijgt namelijk veel sneller dan je denkt. Laat je hond of kind dus nooit in de auto achter, ook niet als het 'net zo lekker ligt te slapen'.



Geopende ruiten helpen bijna niks



Is het buiten een graad of 25, dan warmt het binnen in een auto waarvan de motor niet draait (en de airco dus ook niet werkt) binnen tien minuten op tot 35 graden. Na een halfuur wordt dat al meer dan 40 graden Celsius. Bij een buitentemperatuur van 30 graden is het in de auto na tien minuten al 40 graden. Na een halfuur is dat zelfs opgelopen tot een ondraaglijke 48 graden. Ook als je de ruiten op een kiertje zet! Heeft je auto leren bekleding? Dan gaat het helemaal hard en is wordt het verzengend heet binnenin.

20 sterfgevallen door oververhitting in auto



Onbegrijpelijk, maar waar: jaarlijks overlijden nog altijd circa twintig mensen aan oververhitting in een auto. Vaak gaat het daarbij om kinderen. Dat komt doordat zij hun lichaamstemperatuur nog niet optimaal kunnen reguleren en zodoende sneller oververhit raken. Bij dieren, zoals honden, verloopt dit proces nog sneller.



Rijden zonder airco ook geen pretje



Overigens is ook ríjden met een auto zonder (werkende) airco, geen pretje wanneer het warmer wordt dan 25 graden. Parkeer de auto vóór vertrek in de schaduw of gebruik anders zonneschermen of ruitfolie. Zorg tijdens de rit voor voldoende ventilatie. Houd hiertoe meer dan één raam open, bij voorkeur linksvoor en rechtsachter - of andersom. Zo kan het flink doortochten. Op de snelweg zorgt dit voor een hoop lawaai, maar dat moet je maar voor lief nemen. Niet fraai, maar wel effectief: leg lichtgekleurde handdoeken op de stoelen en het dashboard. Zeker als je auto leren bekleding heeft, is dat een goed idee.

Zo maak je je eigen airco

Een beetje lastig, maar het helpt echt: maak je eigen airco. Wat je nodig hebt: een paar gevulde waterflessen die een nachtje in de vriezer hebben gelegen en een losse 12V-ventilator. Bij voorkeur eentje met een flexibele arm die je direct in de sigarenaansteker plugt. Zet de flessen stevig verankerd neer, bijvoorbeeld in een kinderzitje en zorg dat de ventilator langs de ijskoude waterflessen blaast. Het effect is verbluffend, maar helaas niet voor onbeperkte tijd.

Voorkom uitdroging onderweg



Neem daarnaast voldoende drinkwater mee voor onderweg, bij voorkeur in een koeltas. Als je regelmatig een paar slokken neemt, voorkom je uitdroging. Verder is het verstandig om vaker te pauzeren dan normaal. Zet je auto tijdens de pauze bij voorkeur in de schaduw en eet een zout dropje of een andere hartige snack. Dat helpt om je lichaamsvocht langer vast te houden. Goede reis!