Zo hard is de Russische automarkt gekelderd door de oorlog in Oekraïne!

De 'speciale militaire operatie' - zoals Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne blijft noemen - begint ook in Rusland zijn tol te eisen. Het Westen grijpt nog steeds niet militair in, maar heeft wel een zwaar pakket aan economische sancties in stelling gebracht. En daardoor is in ieder geval de Russische automarkt hard geraakt.

In maart zakten de autoverkopen in Rusland met 60 procent in. April was nog een graadje erger, met een min van 78,5 procent. In heel Rusland werden slechts 32.706 auto's verkocht, zo blijkt uit cijfers van de Assocation of European Business, dat in Rusland de belangen van buitenlandse investeerders behartigt.

Gaat Renault zijn meerderheidsbelang in Lada van de hand doen?

Het populairste automerk in Rusland is Lada, waarvan de verkopen in april met 78 procent onderuit gingen. Renault is eigenaar van Lada-fabrikant Avtovaz, maar zou zijn meerderheidsbelang van de hand willen doen. Dit na druk vanuit de politiek en de publieke opinie om Rusland te boycotten.

Veel fabrikanten hebben hun Russische autoproductie stilgelegd

Veel fabrikanten leveren geen auto's meer in Rusland, waaronder Audi, BMW, General Motors, Honda, Jaguar Land Rover, Porsche en Toyota. Onder meer BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen en Volvo hebben hun Russische productie stilgelegd.