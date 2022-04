Deze schets werd door Volkswagen-ontwerper Klaus Zyciora op Instagram gezet. De pick-up is jaren geleden getekend tijdens het ontwerpproces van de Volkswagen ID. Buzz Concept. "Zullen we het naar het volgende niveau tillen?", vraagt Zyciora aan zijn volgers. Maar de vraag is of Volkswagen dat zal doen. Mercedes is behoorlijk de mist ingegaan met de X-klasse. En lifestylepick-ups zijn in Europa nou eenmaal niet zo populair.

Volkswagen ID. Buzz met korte en lange wielbasis

Maar goed, Volkswagen heeft in het verleden natuurlijk ook pick-upversies gehad van de Transporter. Al waren die vooral bedoeld voor industrieel gebruik. De ID. Buzz is waarschijnlijk iets te klein daarvoor. De variant die Volkswagen nu heeft gepresenteerd is die met de korte wielbasis. Er komt ook nog een Volkswagen ID. Buzz met een langere wielbasis.