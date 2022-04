Ook de machtige Mercedes-AMG C 43 moet nu aan het milieu denken

Niet dat je vermogen tekort komt, overigens. In de vorige Mercedes-AMG C 43 had de twinturbo V6 een vermogen van 390 pk en 520 Nm koppel. Nu komt de dubbel geblazen viercilinder van de nieuwe tot 408 pk en 500 Nm. Op de sprint naar 100 km/h scheelt het niet veel. De C 43 gaat van 4,7 seconden voorheen naar 4,6 tellen nu. Zijn topsnelheid is vanouds afgeregeld op 250 km/h. Maar als je wat extra munten bij de AMG-dealer achterlaat, mag je van de begrenzer opeens 15 km/h sneller.

Mercedes-AMG C 43 met vier fraaie ronde uitlaatpijpen

Kun je de Mercedes-AMG C 43 nog ergens aan herkennen? Jazeker, hij heeft vier fraaie ronde uitlaatpijpen aan de achterkant (die wij stiekem veel mooier vinden dan de vierkante exemplaren van de C 63), grote lichtmetalen wielen en sportiever ogend bumperwerk rondom. Standaard is een negentraps automaat met dubbele koppeling, een sportuitlaat, een adaptief onderstel en achterwielbesturing.