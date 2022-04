Hoezo coronacrisis? Hoezo inflatie? Lamborghini verkocht nog nooit zoveel auto's

Ook rijke mensen willen suv's. Zoveel is wel duidelijk door het enorme succes van de Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan en Lamborghini Urus. Die laatste is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Lamborghini-verkopen. Later dit jaar onthult het Italiaanse sportwagenmerk twee nieuwe varianten van de Urus, waaronder een 'hardcore' circuitversie (voor zover dat kan bij een grote, zware offroader).

In 2023 opvolger van Lamborghini Aventador met hybridetechniek

Hoe dan ook, in de eerste drie maanden van 2022 verkocht Lamborghini 2539 auto's. Dat zijn er 5 procent meer dan in januari, februari en maart 2021 en 31 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. Van de Urus gingen precies 1547 exemplaren 'over de toonbank', gevolgd door de Huracán met 844 en de Aventador met 148. Die laatste wordt vanaf nu niet meer gebouwd. Zijn opvolger komt in 2023 op de markt, met nog steeds een V12-motor, maar dan ondersteunt door hybridetechniek.