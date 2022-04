De Fiat Topolino komt terug! Maar niet zoals je misschien zou willen ...

Of misschien ook wel, dat weten we natuurlijk niet. Feit blijft in ieder geval dat de modelnaam Fiat Topolino in de nabije toekomst niet op een echte auto wordt geplakt. Bij Stellantis hebben ze namelijk besloten dat de Citroën Ami / Opel Rocks-e - een elektrisch brommobieltje waarmee je als 16-jarige mag rijden - ook naar Fiat wordt doorgeschoven, zo bericht Automotive News Europe.

Nieuwe Fiat Topolino is een elektrische stadskarretje

De nieuwe Fiat Topolino valt in dezelfde categorie als de Biro: een elektrisch karretje met een top van 45 km/h. Je hoeft geen autorijbewijs te hebben om erin te mogen rijden. Op zijn bescheiden batterij haalt de Topolino een actieradius van maximaal 70 kilometer. Steek je de stekker in een gewoon stopcontact, dan is de Ami binnen 5 uur weer vol. Aan een wallbox gaat het sneller.

Ook bestelwagenvariant van Italiaanse Citroën Ami-variant

Van de Citroën Ami en Opel Rocks-e is ook een bestelwagenvariant, dus we verwachten dat die er ook komt van de Fiat. Hij biedt geen plaats aan twee personen, maar aan slechts een bestuurder en zo'n 260 liter aan bagage. De vracht-Topolino is ideaal voor in de stad, door zijn compacte afmetingen (2,41 meter lang, 1,39 meter breed en 1,52 meter hoog) en zijn kleine draaicirkel van 7,2 meter.