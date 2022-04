Oh, nee! Ook de elektrische Lexus RZ 450e krijgt al zo'n raar Tesla-stuurknuppeltje

In de Tesla lijkt zo'n stuurknuppel voor geen meter te werken, aangezien je gewoon nog moet overpakken. Laten we dus hopen dat Lexus een variabele overbrenging toepast, zodat je altijd alleen maar een kwartslag naar links of rechts hoeft te maken met je handen. Hoe dan ook, de Lexus RZ 450e lijkt niet het eerste Toyota-model te zijn met een 'yoke'. Ook op interieurfoto's van de Toyota bZ4X hebben we het halve stuurtje al gespot.

Lexus RZ 450e op hetzelfde platform als Toyota bZ4X

Dat beide auto's verwant zijn, zie je aan de opzet van het dashboard, met ver weg van de bestuurder een kleine digitale cockpit aan een einde van een soort 'tunnel'. De Lexus, Toyota en Subaru staan op het nieuwe e-TNGA-platform van de Toyota Group. De RZ 450e heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Over de precieze specs is nog niks bekend. De Toyota bZ4X met 4WD heeft 218 pk, 336 Nm en haalt op zijn 71,4 kWh-batterij een range van 516 kilometer.