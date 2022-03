Dekt je kilometervergoeding je reiskosten niet? Nog even geduld, er komt verhoging aan

De brandstofprijzen zijn in de afgelopen week heel iets gedaald, maar liggen nog steeds op een krankzinnig hoog niveau. Op het moment van schrijven ligt de landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 (E10) op 2,436 euro. Voor een liter diesel betaal je 2,284 euro.

Kilometervergoeding van 19 cent is niet afdoende

Dat brengt veel Nederlanders in de problemen, omdat hun reiskosten de pan uit gerezen zijn. Sommige krijgen daarvoor geen of slechts een lage vergoeding. De meesten zitten aan het wettelijke maximum van 19 cent per kilometer onbelast. Jammer genoeg dekt dat bedrag al jaren de kosten niet meer, zeker nu niet.

Werknemersorganisaties dringen aan op verhoging

Daarom dringen vakbonden en werknemersorganisaties al enkele weken aan op een verhoging van het wettelijke maximum. In het huidige regeerakkoord staat dat de reiskostenvergoeding in 2024 omhoog gaat. Hoeveel is nog niet bekend. In de Tweede Kamer gaan nu echter stemmen op om die verhoging zo snel mogelijk door te voren.

Mogelijke stijging kilometervergoeding naar 23 cent

De Vereniging Zakelijke Rijders berekende dat voor automobilisten 39 cent per kilometer nu toereikend zou zijn, maar zo ver lijkt het kabinet niet te willen gaan. Volgens de VVD moet het mogelijk zijn om de belastingvrije kilometervergoeding in 2023 te laten stijgen naar 23 cent. De gemiddelde forens zou dan 50 euro extra krijgen, aldus de partij.