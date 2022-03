Dit is de nieuwe BMW i7 - een elektrische BMW 7-serie met een hele grote smoel

Over een paar weken wordt de nieuwe BMW 7-serie onthuld. Hier is-ie alvast in elektrische vorm. De originele foto is donkerder, maar wij hebben hem lichter gemaakt om de details wat beter te kunnen zien. De BMW 7-serie met stekker gaat door het leven als BMW i7 en heeft een actieradius van maximaal 610 kilometer. Volgens BMW zal de i7 de krachtigste 7-serie zijn. Al vertelt de fabrikant nog niks over het vermogen en koppel van zijn aandrijflijn.

BMW i7 met enorme, verlichte grille

Wat zien we op deze teaserfoto? Ten eerste dat de typische BMW-nieren nóg verder zijn opgerekt. Ze domineren werkelijk de voorkant van de i7, onder meer omdat ze met lichtstrook zijn omrand. Het is moeilijk te zien op deze donkere plaat, maar onder de dagrijverlichting (die hier brandt) zitten de koplampen in aparte behuizingen. Opmerkelijk: BMW zegt dat de bovenste units zijn voorzien van exclusief crystalglas. Wat de voordelen daarvan zijn? Geen idee. Misschien staat het gewoon duur.