Test - Met de elektrische SsangYong Korando sta je een uur aan de snellader

Ach ja, Ssangyong. Het Koreaanse automerk liet ons in het verleden regelmatig lachen. Niet vanwege de heerlijke rijeigenschappen, maar vanwege het design dat - laten we het positief formuleren - nogal excentriek was. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de Rodius, met een achterruit die als een soort wormvormig aanhangsel aan de C-stijlen was geplakt.

Of de Actyon, een van de eerste suv's met een coupévorm. Hij was hemeltergend lelijk, maar het moet gezegd, deze SsangYong was er eerder dan de BMW X6 of Mercedes GLE Coupé. En ook deze Duitse creaties dingen niet mee naar de schoonheidsprijzen.

Toch deed SsangYong het in zijn Nederlandse beginjaren helemaal niet zo slecht. 2006 was het beste jaar, met 674 verkochte exemplaren. Dat is meer dan merken als Alfa Romeo, Jaguar, Lexus of Subaru tegenwoordig doen. Vooral de Rexton, met oude Mercedes-turbodiesel, was een behoorlijk succes.

Het ging echter al snel helemaal mis; SsangYong ging begin 2009 failliet. Het merk maakte een doorstart onder de vleugels van het Indiase Mahindra. Er kwamen nieuwe modellen, zoals de Tivoli en de Korando, maar die sloegen niet aan. In 2019 kochten twee mensen in Nederland een SsangYong, in 2020 vijf en vorig jaar negen.

SsangYong Korando e-Motion is lekker ruim

Edison Motors uit Zuid-Korea – wie kent het niet – is sinds 1 januari de nieuwe eigenaar van SsangYong, na opnieuw een faillissement in 2020. Dit ruggensteuntje biedt nieuwe kansen, en zo is daar ineens een elektrische Korando, met een 190 pk sterke motor die de voorwielen aandrijft. Het uiterlijk van de elektrische SsangYong Korando lijkt op dat van de benzineversie, alleen is de grille dicht en zijn hier en daar blauwe accenten toegevoegd.

Als we instappen, worden we spontaan vrolijk. Veel ruimer krijg je een middelgrote suv niet. Vier volwassenen van twee meter lang kunnen bijna coronaproof reizen, zoveel bewegingsvrijheid hebben ze. Ook de bagageruimte is met 551 liter riant. Verder meldt SsangYong trots dat de elektrische Korando een caravan van 1500 kilo mag trekken – misschien wel hét argument om de reisgrage Nederlander over de streep te trekken. Ook de afwerking en de materiaalkeuze zijn keurig. Nog meer goed nieuws: een warmtepomp waarmee je het interieur energiezuinig kunt verkoelen of voorverwarmen voordat je gaat rijden, is standaard.

Snelladen gaat helaas niet zo ... euh ... snel

Al rijdend, en bladerend door de specs, worden we iets minder vrolijk. Vooruit, de SsangYong Korando e-Motion rijdt stil en comfortabel zoals elke elektrische auto, al slippen de wielen al snel door als je op een winterdag iets te enthousiast het rechterpedaal intrapt. Het accupakket van 62 kWh is best groot, maar de bijbehorende actieradius van 339 kilometer valt wat tegen.

Vooral met zijn laadsnelheid – maximaal 50 kW – werpt de Koreaan je vijf jaar terug in de EV-tijd. Snelladen wordt daarmee een relatief begrip, wetend dat er liefst 54 minuten voorbijgaan voordat de batterij van 20 tot 80 procent is opgeladen. 54 minuten! Bij auto’s als de Hyundai Ioniq 5 check je je mail en doe je een plas (in 18 minuten gaat de accu van 10 naar 80 procent), maar bij de Korando kun je die mails beter printen en bij de ontvangers door de brievenbus gooien om de tijd te doden. Remedie: thuis in alle rust opladen bij de eigen laadpaal; een proces dat tien uur in beslag neemt.

En de prijs dan: is die een beetje concurrerend?

Als de Korando scherp geprijsd zou zijn, kun je hem vergeven dat hij geen kampioen snelladen is. Maar hij kost 39.990 euro en daarmee is hij 1000 euro duurder dan een Kia e-Niro met 64 kWh en 204 pk. Let wel, die heeft een rijbereik van 455 kilometer en een snellaadvermogen van 77 kW. Ook auto's als de Peugeot e-2008 en de Volkswagen ID.4 zijn goedkoper of ongeveer even duur, al is een SsangYong rijker uitgerust en kunnen de Europese merken niet tippen aan zijn zeven jaar garantie.

Echt indrukwekkend is de elektrische entree van SsangYong niet, maar laten we positief eindigen en de Korando e-Motion als eerste speldenprik zien. Het herrezen SsangYong heeft grote plannen, het merk wil transformeren van suv- in EV-specialist. Later dit jaar komt een gloednieuwe Tivoli op de markt en over een jaar krijgt de Korando al een facelift. In 2023 komt ook een nieuw elektrisch model, voor het batterijpakket wordt samengewerkt met het Chinese BYD. We geven niet op, maar SsangYong moet wel een tandje bijzetten …



Conclusie

Als je jezelf op de kaart wil zetten als relatieve nieuwkomer, moet je dat doen met een auto die ergens in excelleert. Dat kan een lage basisprijs zijn, een groot accupakket met bijbehorende actieradius, of een laadsnelheid waarvan zelfs een Hyundai Ioniq 5-rijder de hik krijgt. De elektrische SsangYong Korando heeft geen van drieën. Zie in de overvolle EV-markt, met steeds meer Chinese merken die bloed ruiken, dan maar eens potten te breken …