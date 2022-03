Is Mazda van zijn geloof gevallen? Introduceert eerste plug-in hybride: de Mazda CX-60

De Mazda CX-60 is maar liefst 20 centimeter groter dan de Mazda CX-5, waarvan ongeveer 17 centimeter in de wielbasis zit. Je zult dat vooral merken in het interieur, maar in mindere mate in de bagageruimte. De CX-60 kan tussen de 570 en 1148 liter aan spullen meenemen. Dat dat een beetje tegenvalt in vergelijking met de CX-5 (550 - 1395 liter) komt waarschijnlijk door de plug-in hybride aandrijflijn, waarvan de batterij een deel van de kofferbak opslokt.

Mazda CX-60 is de sterkste Mazda ooit

Voorin de CX-60 ligt een 2,5-liter Skyactiv-G-benzinemotor met 192 pk en 261 Nm. De elektromotor schept daar 136 pk en 250 Nm bovenop, waarmee het totaal uitkomt op 327 pk en 500 Nm. De Mazda gaat in 5,8 seconden van stilstand. Op zijn 17,8-kWh batterij zou je tot 63 kilometer volledig elektrisch moeten kunnen rijden. Heel theoretisch - en dus onrealistisch - is het officiële verbruik, dat op 1 op 67 ligt.



Eens geen enorm infotainmentscherm

Het design van de CX-60 is typisch Mazda, met elegante lijnen en nauwelijks overbodige details. We zien er een beetje de Jaguar F-Pace in. Opvallend in het interieur is dat Mazda niet meedoet aan de wapenwedloop op het gebied van infotainmentschermen. In plaats van een enorm display prijkt er een bescheiden 'brievenbus' bovenop de middenconsole: een breed en laag schermpje. Daaronder nemen we veel fysieke knoppen waar. Heerlijk!

Vanafprijs Mazda CX-60 op 51.690 euro

Interessant is het Mazda Driver Personalisation System, dat met een camera de persoon op de bestuurdersstoel herkent en op basis daarvan de positie van de stoel, het stuur, de spiegels en de head-up display aanpast. Zelfs de radio en de airconditioning kunnen op die manier op jouw voorkeuren worden afgesteld. Wanneer de Mazda CX-60 Plug-in Hybrid vanaf het najaar bij de dealer staat, is hij er vanaf 51.690 euro.