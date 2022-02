Zo zie je dus dat elektrische auto's nog steeds vooral een zakelijke aangelegenheid zijn. Ja, er is subsidie - particulieren kunnen 3350 euro krijgen als ze een nieuwe EV aanschaffen - maar dat zorgt niet voor de grote aantallen. Overigens is de subsidiepot nog steeds niet leeg, dus wil je een elektrische auto kopen of privéleasen, sla nu dan je slag.

De Cupra Born ging met bijna 100 procent onderuit

Maar de verkoopcijfers van elektrische auto's dus ... Die stellen in januari niets voor. Om je een voorbeeld te geven: de Cupra Born - een verkleedde Volkswagen ID.3 - was in december goed voor 1134 registraties en afgelopen maand nog maar voor ... wait for it ... 4 exemplaren. Dat is een afname van bijna 100 procent in een maand. Oef! Maar laten we eens kijken: hoe deden sommige anderen het?

Verkopen elektrische auto's december vs. januari

Twee positieve uitzonderingen op de regel: Dacia en Porsche

Deden alle elektrische modellen het afgelopen maand zo slecht? Nee, zeker niet. Er zijn een paar opvallende uitzonderingen, waaronder de Dacia Spring, die juist van de subsidie profiteert en van 68 naar 91 stuks ... euhm ... springt. En dan hebben we de Porsche Taycan, die zo duur is dat-ie toch niet voor lage bijtelling in aanmerking komt. Van de elektrische vierdeurs sportwagen wist Porsche er 123 te slijten in december en 132 afgelopen maand.