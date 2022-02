Dit is waarom de nieuwe Spirit of Ecstasy van Rolls-Royce de schaatshouding van Ireen Wüst heeft

De Spirit of Ecstasy staat al 111 jaar op de monumentale grille van iedere Rolls-Royce. Ze is geen engel met vleugels, zoals sommige mensen denken, maar een dame in een wapperende mantel. De 'Flying Lady' is in 1911 ontworpen door beeldhouwer Charles Robinson Sykes, voor de persoonlijke Rolls-Royce van de baron van Montagu. Model voor het beeldje stond de actrice Eleanor Velasco Thornton, de minnares van de baron.



Spirit of Ecstasy voor elektrische Rolls-Royce naar de windtunnel gestuurd

Speciaal voor de nieuwe, volledig elektrische Rolls-Royce Spectre is de Spirit of Ecstasy onderworpen aan een aerodynamische optimalisatie. Het resultaat is dat ze dieper door de knieën is gegaan. Voorheen was de 'Flying Lady' 10 centimeter hoog, nu nog maar 8,2 centimeter. Haar flapperende mantel is realistischer en gladder gemaakt, aldus Rolls-Royce, en bovendien heeft de dame nu één been voor het andere. Voorheen stond ze met beide benen naast elkaar.

Lage luchtweerstand is voor een elektrische auto nóg belangrijker

Een lage luchtweerstand is voor alle auto's belangrijk, maar voor elektrische auto's nog veel meer. Om de actieradius te maximaliseren staan ze op banden met een lage rolweerstand en hebben ze een aalgladde koets met een dichte grille en deels afgedekte lichtmetalen wielen. De luchtweerstandcoëfficiënt van de Rolls-Royce Spectre is 0,26. Ter vergelijking: de meest aerodynamische productieauto ter wereld is de Mercedes EQS met een Cw-waarde van 0,20.