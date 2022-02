Eerste review Volkswagen ID.5 GTX - Zo anders is de coupéversie van de ID.4

Marketing is raar, want mensen zijn raar. Autokopers zijn eenvoudig te beïnvloeden met sfeervolle foto's, pakkende slogans en lekkere modelnamen. Ergens in een kantoor in Wolfsburg hebben marketeers met makkelijke schoenen en moeilijke kapsels besloten dat de coupéversie van de Volkswagen ID.4 aan de man moet worden gebracht als Volkswagen ID.5. De berekeningen die ze hierop hebben losgelaten, toonden blijkbaar aan dat een 'ID.5' beter verkoopt dan wanneer dezelfde auto 'ID.4 Coupé' wordt genoemd.

Jij denkt nu waarschijnlijk: wat maakt het uit? Maar ons zit het dwars. Want de verschillen tussen de ID.4 en de ID.5 zijn te klein om te doen alsof het een compleet nieuw model is. Maar afgaand op de psychedelische camouflage van onze testauto, waarmee de indruk wordt gewekt dat hier groot nieuws rijdt, is dat precies wat Volkswagen doet.

Bovendien is het een verspilling van een prachtig getal. Volkswagen heeft namelijk grootse plannen voor het MEB-platform en de '5' zou hun volgende klapper kunnen zijn. Een elektrische stationwagon bijvoorbeeld, of een grote elektrische fastback van het formaat Arteon.

Maar nee, blijkbaar zijn een aflopende daklijn en een spoiler vernieuwing genoeg om het volgende getal uit de reeks erop te plakken. Wanneer we de testauto ophalen, opperen we als grap het idee om deze auto ook als driedeurs versie te introduceren. Als ode aan de eerste Golf GTI, die ook maar drie portieren had. Begint een marketeer meteen een moodboard voor een ID.6 te maken …

Is de Volkswagen ID.5 mooier dan de ID.4?

Alle gekheid op een stokje: wij hebben niets tegen automerken die een coupé-variant van hun suv uitbrengen. Een schuin aflopende daklijn zorgt voor een eleganter ontwerp en op dat vlak valt bij veel grote suv's nog genoeg te winnen. Door de camouflage die eruitziet alsof je te lang in de zon hebt gekeken (onze testauto had die nog), is het lastig in te schatten of de productieversie van de ID.5 mooier is dan de ID.4. Maar op basis van de nu beschikbare persfoto's denken wij van wel.

Het is geen toeval dat de Golf GTI al even ter sprake kwam. De toevoeging GTX aan de typenaam ID.5 staat voor extra vermogen, meer sportiviteit en meer emotie - de GTI onder de elektrische Volkswagens. De marketeers die dit bedachten, hebben de tekst van collega Gert waarschijnlijk met afgrijzen gelezen. Hij schreef een paar maanden geleden over de ID.4 GTX en hoe je 2224 kilo aan vetrollen niet wegwerkt met extra elektrische spierballen. "Vooral in krappe bochten voel je die kilo’s zwaar doordrukken en is er van een speels of lichtvoetig karakter geen sprake."

Volkswagen ID.5 GTX comfortabel, niet sportief

De ID.5 is drie centimeter langer dan de ID.4, verder zijn de afmetingen gelijk. De cabine voelt even ruim aan en volgens Volkswagen passen er evenveel spullen in de kofferbak. De schuin aflopende daklijn heeft in die zin dus geen functionele nadelen.

Gezien de vele overeenkomsten, is het niet verwonderlijk dat de ID.5 GTX precies hetzelfde rijdt als de krachtige ID.4 GTX. Ook nu is het hoge gewicht duidelijk merkbaar in bochten. Het adaptieve gedempte onderstel weet er prima raad mee, maar de ID.5 GTX is niet wat je noemt sportief.

Wat is het dan wel? Een vlotte, soepele en overwegend comfortabele suv. De elektromotor bij de achterwielen doet het meeste werk, de elektromotor in de neus springt alleen bij als je flink gas geeft of wanneer extra grip gewenst is, en drijft daarbij de voorwielen aan.

De ID.5 GTX heeft een opgegeven actieradius van 497 kilometer, wat betekent dat-ie ietsepietsie zuiniger met stroom omspringt dan de ID.4 GTX. Snelladen gaat met maximaal 125 kW, dus je moet even lang wachten als andere Volkswagen-rijders met een batterij van 77 kWh. Als ze dan vragen naar de verschillen tussen de ID.5 en de ID.4, valt er zo weinig te vertellen dat je zou willen dat het snelladen nog sneller ging.

Conclusie

De coupé-achtige daklijn met spoiler zou gewoon op de optielijst van de ID.4 moeten staan. Dat maakt het bestaan van de Volkswagen ID.5 GTX lachwekkend. Tegelijkertijd is de ID.5 GTX misschien wel de beste versie van de ID.4, want hij ziet er eleganter uit en levert dezelfde vlotte prestaties.