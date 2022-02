Ferrari is niet het meest sympathieke merk. Het klaagde een liefdadigheidsorganisatie aan om de rechten op de modelnaam Purosangue te krijgen, zet autojournalisten op een zwarte lijst als ze kritiek uiten en probeert zelfs te bepalen wat kopers met hun Ferrari mogen doen.

Ferrari's zijn fantastisch, maar Jay Leno weigert er een te kopen

Verzamelaar Jay Leno - die een eigen Youtube-kanaal heeft - heeft het niet zo op Ferrari. Hij vindt de auto's fantastisch, maar weigert er een te kopen, vooral omdat hij de klantervaring verschrikkelijk vindt. Je moet meerdere Ferrari's kopen om de duurdere modellen te mogen kopen en dat vindt hij belachelijk.

Alleen als je van sm houdt, is het kopen van een Ferrari fijn

Alleen als je van sadomasochisme houdt, is het kopen van een Ferrari een fijne ervaring, vindt Leno. "Het is net als dat rijke mannen naar een sm-meesteres gaan. 'Oh, ze sloeg en schopte me keihard alle hoeken van de kamer rond, het was fantastisch'. Dat is prima, voor sommige mannen. Maar ik vind het niks."

McLaren en Porsche maken de koopervaring wél fantastisch

De Amerikaan is vol lof over McLaren en Porsche, die de koopervaring fantastisch maken. "Je besteedt ontzettend veel geld aan zo'n auto, dan wil je ook als een klant worden behandeld." Ferrari's zijn prachtige auto's, denkt ook Leno. "Ik zag net de nieuwe SF90. Maar ik houd er gewoon niet om met het bedrijf en de dealers om te gaan."