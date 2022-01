Dit is de elektrische Renault 5! Maar dan van Nissan ...

Nissan liep voor de elektrische troepen uit met de eerste generatie Leaf. De vijfdeurs hatchback - die vijf jaar geleden helemaal in het nieuw werd gestoken - is wereldwijd succesvol, maar inmiddels wel links en rechts ingehaald door de concurrentie. Sinds de introductie van de Leaf heeft elektropionier Nissan zijn voortrekkersrol laten versloffen. Op de productieversie van de Nissan Ariya - een soort elektrische Qashqai - wachten we inmiddels als meer dan anderhalf jaar.

Elektrische Nissan Micra en Renault 5 allebei in Frankrijk gebouwd

Maar goed, nu begint Nissan toch echt aan een elektrisch modellenoffensief. In de komende vijf jaar investeert het Japanse merk zo'n 23 miljard euro in elektrificatie. Nissan krijgt daarbij hulp van alliantiepartner Renault. De elektrische opvolger van de Nissan Micra is gebaseerd op de techniek van de aankomende Renault 5. Beide auto's zullen in Frankrijk worden gebouwd. Het design van de nieuwe Micra lijkt een beetje terug te grijpen op de derde generatie uit 2002, met zijn bolle, ronde koplampen.