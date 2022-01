Als je het ziet, kun je het niet ontzien: heet deze hardcore Toyota GR Yaris écht 'grommen' Yaris?

We schrijven 'iedere keer weer' omdat Toyota de aanduiding GRMN al vaker heeft gebruikt, bijvoorbeeld op de vorige generatie Yaris. In 2017 introduceerde het merk de Yaris GRMN, met 212 pk sterke compressormotor. Daarmee was de kleine Toyota een uitstekend hot hatchbackje, maar ook een schreeuwend duur hot hatchbackje. Met een vanafprijs van bijna 50.000 euro zat hij zo'n 20.000 euro boven de concurrentie.

Toyota GR Yaris is een echte homologatiespecial

De nieuwe Toyota GR Yaris heeft geen concurrentie. Hij is een heuse homologatiespecial met vierwielaandrijving, een top op het bot uitgeknepen driecilinder turbomotor en zelfs een andere carrosserie dan de gewone Toyota Yaris. In plaats van een vijfdeurs koets staat er een lagere, bredere driedeurs body met een koolstofvezel dak op. De GR Yaris is 261 pk en 360 Nm sterk. Van niks naar 100 km/h gaat in 5,5 seconden. En als de Toyota eindelijk ophoudt met accelereren zit je op 230 km/h. In een Yaris!

Toyota GRMN Yaris met meer koppel en minder gewicht

Deze Toyota GRMN Yaris heeft precies dezelfde aandrijflijn, maar dan met iets meer vermogen dan de GR Yaris die wij kennen. In Japan heeft die laatste - en dus ook de GRMN Yaris - 272 pk in plaats van 261 pk. Wel heeft de GRMN 20 Nm meer koppel en is-ie 20 kilo lichter geworden. Dit door verschillende aanpassingen, zoals het verwijderen van het achterbankje en het toepassen van met koolstofvezel versterkte kunststof in de motorkap en het dak.

Helaas, alleen in Japan zijn de 500 exemplaren te koop

Daarbij hebben de ontwikkelaars van Toyota de carrosserie stijver gemaakt en 1 centimeter lager gelegd. De GRMN Yaris heeft bovendien een versnellingsbak met kortere overbrengingen, een andere koppeling en nóg betere remmen. Helaas voor ons zal het gelimiteerde model - er worden slechts 500 gemaakt - alleen in Japan worden verkocht. Daar kun je hem bestellen met het optionele Rally Package (andere dempers, rolbeugel, bodembeschermers) of Circuit Package (achterspoiler, extra frontsplitter).