Tesla Model S-rijder wil geen 20.000 euro betalen voor nieuwe batterij. Blaast eigen auto op!

Tuomas Katainen uit Finland kocht een tweedehands Tesla Model S uit 2013. De eerste 1500 kilometer met zijn nieuwe aanwinst verliepen probleemloos, maar daarna begon de ellende. "Opeens vlogen de foutcodes mij om de oren", zegt hij tegen Gizmodo. Een Tesla-specialist hield de auto een maand lang in de werkplaats, maar kon hem niet repareren. De enige optie was een nieuwe batterij, hoorde Katainen. Iets wat hem 20.000 euro zou kosten en waarvoor hij de toestemming van Tesla moest vragen.

Een bomgordel van 30 kilo rond de Tesla Model S

In Finland kost een tweedehands Model S tussen de 30.000 en 40.000 euro. Een rekening van 20.000 euro voor een nieuwe batterij is dus een flinke aderlating. En dat vond Katainen ook. Hij haalde zijn Model S op bij de dealer en zei tegen een verbouwereerde monteur dat hij de auto ging laten ontploffen. Katainen gaf zijn Tesla aan de heren van het Youtube-kanaal Pommijätkät (wat zoiets betekent als 'bomgasten'), die in een oude steengroeve 30 kilo dynamiet aan de carrosserie bonden. Het resultaat kun je in de bijgaande video zien. "Niemand heeft ooit zoveel lol gehad met een Tesla", aldus Katainen.