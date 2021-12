Dit is waarom je geen Tesla Model S of Model X meer kan bestellen

In januari heeft Tesla de productie van de Model S en Model X stilgelegd. Dit om de assemblagelijn klaar te maken voor de geüpdatete versies, die halverwege 2021 werden geïntroduceerd. De nieuwe Model S rolt sinds juni uit de fabriek, de Model X volgde in oktober. Er zijn echter problemen opgetreden, waardoor Tesla moeite heeft om bestaande orders af te handelen.

Geen Europese bestellingen meer voor Tesla Model S en Model X

En daarom komt er nu een stop op bestellingen buiten Noord-Amerika. Je kunt op dit moment dus geen order plaatsen voor een Tesla Model S of Model X (niet dat veel mensen dat in Nederland nog doen ...). Als je al een auto in bestelling hebt, dan wordt die pas halverwege 2022 geleverd, zo blijkt uit een e-mail die Tesla aan Europese klanten heeft gestuurd (via Electrek).