Het bestuur van Volkswagen heeft net het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van de ID. California. Mede omdat de vraag naar nieuwe campers in de laatste twee jaar is geëxplodeerd. De Volkswagen ID. Buzz komt in twee lengtes op de markt, dus we gaan ervan uit dat de ID. California wordt gebaseerd op de versie met lange wielbasis. Omdat de elektrische aandrijflijn van de ID. Buzz compact is, zal de ID. California van binnen ruimer zijn dan vergelijkbare campers met een brandstofmotor.

Volkswagen ID. Buzz / ID. California met bereik van maximaal 550 kilometer

De Volkswagen ID. Buzz komt er in een aantal uitvoeringen, met een maximale batterijcapaciteit van 111 kWh. Daarmee moet een WLTP-actieradius van maximaal 550 kilometer mogelijk zijn. Voor de aandrijving zorgt één elektromotor op de achterwielen met een vermogen van 204 pk, net zoals die in de Volkswagen ID.3 en ID. 4 ligt. Er komt ook een versie met twee elektromotoren op de markt.

Vanaf 2025 ook met vergevorderde autonome techniek beschikbaar

Het exemplaar op de bijgaande spionagefoto's is de bestelbusvariant van de ID. Buzz, zoals je kunt zien aan de dichte zijkanten. Door de Volkswagen ID.4 ernaast kun je zien dat de ID. Buzz in verhouding niet bijzonder groot is. De passagiersversie van het model krijgt drie zitrijen, met waarschijnlijk plek voor zeven personen. Er wordt gefluisterd dat de ID. Buzz vanaf 2025 ook met vergevorderde autonome techniek wordt geleverd.