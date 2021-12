Weg is de 'ludieke samenstelling van de woorden Kad en Jar'! De nieuwe Renault Kadjar heet Austral

Bij Auto Review moeten we altijd gniffelen om de naam Renault Kadjar. Want in 2015 schreef Renault met droge ogen in een persbericht: "Kadjar is een ludieke samenstelling van de woorden Kad en Jar." Kennen jullie die woorden? Wij hebben er nog nooit van gehoord. Maar goed, kennelijk is de samenstelling niet ludiek genoeg, want de volgende Renault Kadjar heet Austral.