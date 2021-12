Waar kennen we de nieuwe Mazda 2 Hybrid toch van? Het ligt op het puntje van onze tong

Dat roept bij ons de vraag op: waarom in vredesnaam introduceert Mazda een Toyota Yaris Hybrid als aanvulling op de huidige 2? In de persinformatie wordt de Mazda 2 Hybrid zelfs "een zeer belangrijke auto" genoemd. Belangrijk voor de doelstellingen van Mazda, dat zijn gemiddelde CO2-uitstoot tussen nu en 2030 met 50 procent wil verminderen. Deze Yaris met een ander logo komt op ons echter een beetje over als een noodgreep. Een snelle oplossing om een Europese boete voor een te hoge vlootuitstoot te voorkomen. Want op het gebied van elektrificatie loopt Mazda achter op andere merken.

Mazda 2 Hybrid volledig gelijk aan Toyota Yaris Hybrid

Maar goed, de Mazda 2 Hybrid komt er en gaat vanaf de lente in de verkoop. Hij heeft een 1,5-liter driecilinder en een elektromotor, die samen 116 pk leveren. Op papier is de Toyota-aandrijflijn goed voor een brandstofverbruik van zo'n 1 op 26. Het interieur van de Mazda is gelijk aan het binnenste van de Yaris en ook van de buitenkant kun je verschil nauwelijks zien. De enige punten waarop de auto's verschillen, zijn de logo's en de typeaanduiding. Wat de Mazda gaat kosten, is nog niet bekend. De Toyota Yaris Hybrid is er vanaf 21.695 euro.

In Amerika werd de Mazda 2 juist als Toyota Yaris verkocht

Het is overigens niet de eerste keer dat er een kruisbestuiving is geweest tussen de Mazda 2 en Toyota Yaris. De huidige 2 werd tot 2020 in de Verenigde Staten als Toyota Yaris geleverd, ook als sedan. De Toyota-modellen hadden een duidelijk andere grille dan de Mazda. In het eerste modeljaar (2016) werd het model ook als Scion iA verkocht. Scion was een 'jongerenmerk' van Toyota, dat van 2003 tot en met 2016 in Noord-Amerika actief was. In de beginjaren was het redelijk succesvol, maar de interesse van het koperspubliek verdween snel, met teleurstellende verkoopcijfers tot gevolg.