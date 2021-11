Mercedes EQB prijs - Voor hetzelfde bedrag kun je ook een Tesla Model Y krijgen

Mercedes heeft in een noodgang de ene na de andere elektrische auto op de weg gezet. De EQC was de eerste, daarna gevolgd door de EQA, EQE, EQS, EQV en nu deze EQB. Hij is er met vijf of zeven zitplaatsen, altijd met vierwielaandrijving. Voor het instapmodel - de Mercedes EQB 300 4Matic - betaal je 64.031 euro. Hij heeft 228 pk en 390 Nm. Dan is er ook nog de EQB 350 4Matic, met 292 pk en 520 Nm. Beide varianten komen in theorie maximaal 419 kilometer ver.



Mercedes EQB prijs

EQB 300 4Matic Luxury Line - 64.031 euro

EQB 300 4Matic AMG Line - 67.093 euro

EQB 350 4Matic Luxury Line - 66.935 euro

EQB 350 4Matic AMG Line - 70.807 euro

En de Tesla Model Y dan?

Met zijn vanafprijs van 64.031 euro is de EQB precies 31 euro duurder dan de Tesla Model Y Long Range. Die laatste is echter veel sterker (351 pk) en heeft een bereik dat op ruim 500 kilometer ligt. Tot overmaat van ramp voor de Mercedes, laadt de Tesla ook nog eens een stuk sneller: 250 kW tegenover slechts 100 kW. In die zin is de EQB dus een wat minder goede aanbieding. Maar ja, het is wel een Mercedes ...