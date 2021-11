Slechts een paar auto's bouwen en toch meer waard zijn dan BMW? Rivian lukt het

Rivian werd opgericht in 2009 en begon twee jaar later met de ontwikkeling van elektrische auto's. Het bedrijf wordt onder meer gesteund door Amazon en Ford, die beide een belang hebben. De eerste productiemodellen van Rivian zijn de R1S (een stekker-suv) en de R1T (een elektrische pick-up). Die laatste wordt sinds september gebouwd. Inmiddels zijn de eerste auto's uitgeleverd aan klanten.

Rivian is gelijk al meer waard dan Daimler, GM, Ford en BMW

Deze week is Rivian naar de beurs gegaan. Het bedrijf was meteen al 90 miljard dollar waard en is op het moment van schrijven zelfs gestegen naar meer dan 120 miljard dollar. Daarmee is Rivian waardevoller dan Daimler (het moederbedrijf van Mercedes), GM, Ford, BMW en Stellantis (het moederbedrijf van Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Opel en Peugeot). Tesla staat op nummer één, met een bizarre marktwaarde van 1 triljoen dollar. De nummer twee en drie zijn Toyota (250 miljard) en Volkswagen (140 miljard).

De beurswaarde heeft niets te maken met de werkelijke waarde

In het geval van de nieuwkomers Tesla en Rivian heeft de beurswaarde dus helemaal niets meer te maken met de werkelijke waarde. Tesla bouwde in 2020 net geen 500.000 auto's en maakte 720 miljoen dollar winst. Toyota - met een vier keer lagere beurswaarde - produceerde ruim 9,5 miljoen voertuigen en schreef zwarte cijfers ter waarde van maar liefst 20 miljard dollar. Rivian heeft net enkele tientallen auto's afgeleverd. Het doel is om in 2030 een jaarvolume van 1 miljoen te bereiken.



Met een volle batterij komt de Rivian R1T maximaal 640 kilometer

Rivian beweert nu bijna 55.000 reserveringen te hebben voor de R1S en R1T. Daarbij komen 100.000 elektrische bestelbusjes, die zijn besteld door investeringspartner Amazon. De Rivian R1T biedt plaats aan vijf personen en heeft niet alleen een laadbak achter, maar ook een bagageruimte voor. Er zijn drie varianten: met een 105 kWh-, 135 kWh- of 180 kWh-batterij, waarmee de truck goed is voor een bereik van respectievelijk 370, 480 en 640 kilometer. De R1S-suv komt tot vergelijkbare waarden.