Nostalgisch naar de jaren 80? Koop dan de nieuwe Ford Sierra RS Cosworth!

Zoals zoveel iconen uit de jaren tachtig - neem de Audi Quattro, BMW M3 en Lancia Delta HF Integrale - werd de Ford Sierra RS Cosworth geboren uit de racerij. Om de Sierra te homologeren voor Groep A-races, moest Ford een bepaald aantal productieauto's bouwen. Van de Sierra RS Cosworth verlieten ruim vijfduizend exemplaren de fabriek, gevolgd door nog eens vijfhonderd stuks van de Cosworth RS500.

Ford Sierra RS Cosworth met kenmerkende walvisstaart

Die laatste heeft een viercilinder turbomotor met 227 pk. In standaardvorm komt de Sierra RS Cosworth niet verder dan 207 pk. Typerend voor de snelle Ford zijn de walvisstaartvleugel achterop en het aan/uit-karakter van zijn geblazen krachtbron. Het turbogat van de Cosworth is enorm, met een topvermogen dat er bij 6000 tpm vrij plotseling in komt.

Nieuwe Ford Sierra RS500 met bijna 600 pk

Deze nieuwe Sierra is geen RS Cosworth, maar een RS500 Groep A. CNC Motorsport AWS bouwt hem volgens de exacte specificaties van de racewagen die in de jaren tachtig het Britse toerwagenkampioenschap domineerde. Voor de aandrijving zorgt een turboviercilinder met een vermogen van 583 pk, die de achterwielen aandrijft via een handgeschakelde vijfbak.

Slechts drie exemplaren, voor 185.000 pond per stuk

CNC Motorsport AWS bouwt slechts drie exemplaren van de Ford Sierra RS500 Groep A, voor een minimumprijs van 185.000 pond (215.000 euro). Ze maken daarvoor gebruik van drie originele Ford Sierra-carrosserieën, die sinds de jaren tachtig opgeslagen hebben gelegen. De nieuwe Cosworths worden door autosportorganisatie FIA gezien als klassieke raceauto's en mogen meedoen aan historische evenementen.