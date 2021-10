Zo maak je een tiny house van de 60-jarige Renault 4

Ongeveer 60 jaar geleden nam Renault de R4 in productie, in feite een luxer en volwassener alternatief voor de destijds immens populaire Citroën 2CV. Anders dan zijn landgenoot, had de Renault 4 een viercilinder motor en beschikte hij over een grote achterklep of ‘vijfde deur’. Daarmee liep de R4 ongeveer tien jaar voor op de golf aan voorwielaangedreven hatchbacks die in de jaren 70 losbarstte.



Alleen lag de motor bij de Renault 4 nog in de lengte, terwijl de latere hatchbacks bijna allemaal een dwarsgeplaatste motor kregen. Het stond een lange en succesvolle carrière niet in de weg. Van de Renault 4 werden in ruim 30 jaar tijd meer dan 8 miljoen stuks verkocht.

Openlucht-hotelkamer in een oude Renault 4

Het is bijna zeker dat de Renault 4 in een moderne gedaante terugkomt. Als een elektrisch aangedreven retro-auto, net als de officieel aangekondigde Renault 5. Om de jarige R4 extra in het zonnetje te zetten, tekende Matthieu Lehanneur voor Renault de Suite No. 4. Volgens het persbericht brengt het ontwerp de werelden van auto’s en architectuur bijeen in een soort van openlucht-hotelkamer. Ons doet de deels opengewerkte variant van de Renault 4 eerder denken aan de doorzonversie van een rijdend tiny house.

Carrosseriedelen van doorschijnend kunststof

Aan het basismodel is niets gewijzigd, maar een deel van het plaatwerk is vervangen door transparant polycarbonaat en in het dak zijn doorschijnende zonnepanelen opgenomen. Die zorgen ervoor dat het accupakket van de elektromotor worden opgeladen wanneer de bestuurder een middagdutje doet in het bed achter de voorstoelen. Die stoelen en het dashboard zijn bekleed met zijde, in een sprankelend gele kleur.

De koplampen en achterlichten hebben hun oorspronkelijke looks behouden. De grille heeft daarentegen plaatsgemaakt voor een wat vreemd ogend, kreukelig aluminium paneel. De wielen worden volledig afgedekt door vlakke, aerodynamische deksels. In de achterkant van de auto is een uitschuifbare houten bank opgenomen. Onder de beschutting van de geopende achterklep, kun je daarop gezellig met zijn tweetjes een glaasje wijn drinken en een baguette met brie eten.

Vanaf november is de Renault Suite No. 4 te bewonderen in het Atelier Renault, aan de Avenue Champs Elysées van de Franse hoofdstad. Van 21 tot 25 januari is het ontwerp te zien op een woonbeurs in Villepinte, ten noorden van Parijs.