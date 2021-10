Is dit een vroege 1 april-grap? Nee, deze varende Volkswagen-bus kun je gewoon kopen

Wij hebben geen neus voor zakendoen, zo merken we wel. Als wij met het idee voor varende autoklassiekers waren gekomen, dan hadden we het meteen als onzinnig en belachelijk afgeserveerd. Wie wil er nou tienduizenden euro's betalen voor dit soort spielerei? Nou, kennelijk zijn er altijd wel vermogende gekken te vinden, want Floating Motors vraagt tussen de 30.000 en 50.000 dollar voor zijn spetterende creaties.

Geen echte klassiekers, maar replica's in kunststof

Denk overigens niet dat Floating Motors met échte klassiekers werkt. Het bedrijf meldt het niet specifiek, maar we gaan ervan uit dat de Volkswagen-bus, de Fiat 500 en de andere oldtimers in glasvezel en/of een andere kunststof zijn nagebootst. Je kunt de modellen in verschillende lengtes bestellen: XS (tot 3,5 meter), S (4 meter), M (5 meter), L (6 meter) en XL (7,5 meter).

Fiat 500 voor 30.000 dollar, Mini Cooper voor 40.000

Denk je nou: zo'n bootje moet ik hebben! Dan kun je voor 5000 dollar een reservering plaatsen. De Fiat 500 kost 30.000 dollar als je gaat voor een buitenboordmotor op benzine (70 pk) en liefst 50.000 dollar als je kiest voor elektrische aandrijving (20 pk). In de Mini Cooper heb je 140 benzine-pk's tot je beschikking (40.000 dollar), of 40 elektrische-pk's (65.000 dollar). Wat de Volkswagen-bus moet kosten, is nog niet bekend.

Open Jaguar E-Type gaat je 220.000 dollar kosten

De Jaguar E-Type-boot is van een heel ander laken een pak. Het gevaarte is van koolstofvezel gemaakt en heeft geen buitenboordmotoren, maar twee elektrische waterjets met een gecombineerd vermogen van 270 pk. Hij biedt plaats aan twee personen, is 5,5 meter lang en weegt 1850 kilo. Floating Motors wil 10.000 dollar aanbetaling. De totaalprijs van de E-Type is 220.000 dollar.