Elektrische auto opladen? In Arnhem doe je dat straks aan een lantaarnpaal

Het aantal elektrische auto's neemt sterk toe. Dus zijn er ook meer laadpunten nodig. Tot nu toe werden laadpunten in Arnhem achteraf op aanvraag geplaatst, zodra er in een wijk behoefte aan was. Dat betekende niet alleen meer paaltjes langs de straat, maar zorgde ook voor gepuzzel om de laadinfrastructuur zonder problemen in te passen in het stroomnetwerk en de openbare ruimte. Bovendien werd zo'n parkeerplaats dan gereserveerd voor elektrische auto's, wat af en toe tot wrevel in de buurt leidde.

Geen gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische auto's meer

Arnhem kiest er daarom voor om laadpunten bij nieuwbouwwijken al in het ontwerp mee te nemen. Dan kunnen ze worden geïntegreerd in lantaarnpalen, waardoor er minder paaltjes op de stoep staan. Ook kan zo vroegtijdig met de netbeheerder worden overlegd, zodat er op het stroomnet geen capaciteitsproblemen ontstaan. De laadpalen krijgen hun stroom van een zonnepark dat in 2022 wordt aangelegd. De parkeerplaatsen bij de lantaarnpalen worden niet gereserveerd voor EV's.

Arnhem begint nieuwe wijk Schuytgraaf met 300 laadpunten

De gemeente - die zelf 485.000 euro investeert in het project - begint met de aanleg in de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. Daar komen in eerste instantie 150 lantaarnpalen met 300 laadpunten te staan. Later volgen er nog veel meer, in andere nieuwbouwwijken, maar ook in bestaande wijken. In dat laatste geval gaat de gemeente met buurten overleggen over de plaatsing van de laadpunten.