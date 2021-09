Nieuwe instapversie Seat Ibiza - Dit krijg je NIET voor 19.700 euro

Het is marketingtaal. Daar moeten we niet zo zwaar aan tillen. Want wat Seat bedoelt, is dat de Ibiza Reference niet kaalgeplukt is. Dus laten we daar eens naar kijken. Wat krijg je wel als je de 19.700 euro kostende Seat Ibiza Reference bestelt? En wat krijg je niet?

Seat Ibiza Reference staat op stalen wieltjes met doppen

Om met dat laatste te beginnen: lichtmetalen wielen. Die krijg je niet. Want de Ibiza Reference is er alleen maar met 15-inch stalen wielen met doppen. De motorselectie is ook beperkt. 150 pk, 110 pk, 95 pk ... je kunt het allemaal vergeten. Op de Ibiza Reference krijg je een turboloos torretje met 80 pk. Take it or leave it.

Wel uitgerust met led-koplampen en een infotainmentscherm

Verbazingwekkend genoeg is de nieuwe instap-Ibiza wel uitgerust met led-koplampen, een 8,25-inch touchscreen met DAB+-radio en Bluetooth-telefoonverbinding en cruisecontrol. Automatische airconditioning zit er volgens de configurator dan weer niet op. Maar wel centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor, en een multifunctioneel stuur.



Beter aangeklede Seat Ibiza Style kost minimaal 21.850 euro

Vind je dat allemaal een beetje mager, dan moet je ergens nog 2150 euro extra zien te vinden. Zoveel meer kost de Seat Ibiza Style (vanaf 21.850 euro), die niet alleen een sterkere motor toevoegt (95 pk), maar ook lichtmetalen wielen, parkeersensoren, automatische airco, een automatisch dimmende binnenspiegel, een lichtsensor en een regensensor.