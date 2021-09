Nieuwe Renault 5 ontmoet oudere broertjes op IAA, gaat in 2024 in productie

We wisten al dat de spectaculaire Renault 5 Prototype zou uitmonden in een productiemodel, maar op de IAA heeft Renault dat officieel bevestigd. In 2024 is het zover, dan komt de kersverse Renault 5 als elektrische auto op de markt. Op de beursvloer in München was het dit jaar feest. Ter gelegenheid van vijftig jaar Renault 5 werd het nieuwe studiemodel omringt door onder meer een zwarte Renault Le Car Van, een champagnekleurige Renault 5 TX en een babyblauwe Renault 5 Electrique.

Specificaties van nieuwe Renault 5 niet bekend

Over de techniek van de nieuwe Renault 5 is nog niets bekend. Dit prototype is vooral bedoeld om ons lekker te maken. En dat is de ontwerpers zeker gelukt. De Renault 5 Prototype balanceert keurig op de grens tussen retro en toekomstgericht, met bekende details als de rechthoekige koplampen, de staande achterlichten én het roostertje op de motorkap, dat nu de laadopening is.

Knipoog naar de brede Renault 5 Turbo

In de uitgeklopte wielkasten herkennen we een knipoog naar de Renault 5 Turbo, die in racetrim bijna net zo breed was als lang. Van het fantastische (en verlichte) retro-Renault 5-logo rechts achterop worden we helemaal vrolijk. Dus ja, Renault … Kom maar op met dat elektrische vijfje.

Van de Renault 5 zijn 5,5 miljoen stuks gemaakt

Van de Renault 5 werden tussen 1972 en 1996 ruim 5,5 miljoen stuks gefabriceerd. Het compacte hatchbackje heette in de Verenigde Staten 'Le Car' (de auto). Ook waren er diverse sportieve varianten van de Renault 5, zoals de eerder genoemde Renault 5 Turbo met de motor achterin, en de Renault 5 Alpine.