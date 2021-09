Volledig elektrische Opel Astra-e komt pas in 2023 op de markt

De Opel Astra is gebaseerd op het EMP2-platform van PSA (nu Stellantis). Hij deelt zijn basis met onder meer de nieuwe DS 4 en Peugeot 308. Bij de marktintroductie volgend jaar zijn er twee plug-in hybride-aandrijflijnen beschikbaar: een met 180 pk, de andere met 225 pk. Beide zijn uitgerust met een achttrapsautomaat en hebben - dankzij een 12,4 kWh-batterij - een elektrische WLTP-actieradius van maximaal 60 kilometer. Later komen er ook niet-geëlektrificeerde versies in de prijslijst te staan: een 1.2 Turbo met 110 pk, dezelfde 1.2 Turbo met 130 pk en een 1.5 CDTI-diesel met 130 pk. Pas in 2023 introduceert Opel de volledig elektrische Astra-e.

Opel Astra met adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Matrix-verlichting



Binnenin beseft Opel - in tegenstelling tot de Volkswagen-merken - gelukkig dat fysieke knoppen onontbeerlijk zijn voor een logische bediening. Het instrumentarium is wél volledig digitaal. Twee 10-inch schermen vormen een geheel met de ventilatieroosters. Dankzij een laag die reflecties in de voorruit voorkomt, is een kap voor het instrumentenpaneel niet nodig. Aan de identieke knoppen op de middentunnel zie je dat de Astra en de Peugeot 308 veel onderdelen delen. Opel is altijd trots op twee dingen: zijn intelligente verlichting en zijn ergonomische AGR-stoelen. De verlichting heet voluit adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Matrix-verlichting.