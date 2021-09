Een plug-in hybride saai? Durf dat tegen de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance te zeggen

Eigenlijk mist er nog iets in die ellenlange naam, want we hebben het hier niet over de Mercedes-AMG GT, maar over de Mercedes-AMG GT 4-Door. De tegenhanger van de Porsche Panamera kun je bestellen als AMG GT 43 (367 pk) en als AMG GT 53 (435 pk). Beide hebben een twinturbo zescilinder aan boord. Voorheen was de AMG GT 4-Door er ook als 63 S (met een 639 pk sterke twinturbo V8), maar die versie wordt vervangen door de nieuwe AMG GT 63 S E Performance.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance met maximaal 1470 Nm koppel

Die laatste heeft dezelfde 4,0-liter achtcilinder, maar dan gekoppeld aan een plug-in hybridesysteem. De AMG GT 63 S E Performance heeft een elektromotor op de achteras, die de 639 pk en 900 Nm van de V8 aanvult met 204 pk en 320 Nm. Het gecombineerde vermogen en koppel van de aandrijflijn komt uit op 843 pk en 1010 tot 1470 Nm koppel. Daarmee gaat de 2 ton zware supersedan in 2,9 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 316 km/h.

Elektrische actieradius van niet meer dan 12 kilometer

Gekoppeld aan de elektromotor is een piepkleine 6,1 kWh-batterij. Van een elektrische actieradius kun je dan ook nauwelijks spreken; al na maximaal 12 kilometer op de elektromotor alleen moet de AMG GT 63 S E Performance zijn benzinekrachtbron inschakelen. Opladen gaat met een 3,7 kW-wisselstroomlader. De laadpoort zit nogal pontificaal als een steenpuist op de kont van de 4-Door.