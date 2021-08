Recordveiling! Deze McLaren F1 kost net zoveel als 74 Mclaren Artura's

Van de McLaren F1 zijn tussen 1992 en 1998 precies 106 stuks gebouwd, waarvan 28 racewagens. De F1 werd legendarisch, niet alleen vanwege zijn techniek (zijn 627 pk sterke BMW-V12 ligt in een met goud geïsoleerde motorruimte), maar ook vanwege zijn Le Mans-winst in 1995 en zijn snelheidsrecord in 1998. Een prototype van de McLaren F1 zonder toerenbegrenzer zette toen een gemiddelde snelheid van 386 km/h op de klok, waarmee hij de Jaguar XJ-220 onttroonde als snelste auto ter wereld.

Dit is de duurste McLaren F1 ooit geveild

Met enige regelmaat wordt er een F1 geveild; de prijzen gaan de laatste jaren door het dak. In 2013 bracht een 'reguliere' F1 een bedrag van 8,47 miljoen dollar op. Sindsdien zijn drie andere voor veel meer afgehamerd: een F1 LM in 2015 (13,75 miljoen dollar), een F1 in 2017 (15,62 miljoen dollar) en een F1 LM in 2019 (19,80 miljoen dollar). Deze F1 is daar met een uiteindelijke prijs van iets meer dan 20 miljoen dollar nét overheen gegaan.

De eerste koper heeft er nooit mee gereden

Omgerekend heeft iemand afgelopen weekend dus 17,18 miljoen euro betaald voor één auto. Om dat in perspectief te plaatsen: de nieuwe McLaren Artura kost in Nederland 235.500 euro. Voor één McLaren F1 kun je dus 74 Artura's kopen. Of 17 Senna's. Of 10 Elva's. Het veilingbedrag is zo hoog vanwege onder meer de tellerstand van 390 kilometer. Deze F1 is in 1992 dus afgeleverd aan zijn koper en heeft daarna nooit meer gereden.



Duurste auto ooit geveild? Bij lange na niet

Is de McLaren daarmee een van de duurste auto's ooit geveild? Nee. Hij staat niet eens in de top tien. Bovenaan staat een Ferrari 250 GTO, die in 2018 het monsterlijke bedrag van 48,40 miljoen dollar opbracht. Een andere 250 GTO deed het vier jaar eerder een stuk 'slechter', met 38,11 miljoen dollar. In 2016 werd in Parijs een andere Ferrari - een 335 S-racewagen - geveild voor 35,73 miljoen dollar.