Recordverkopen! Nu al meer campers verkocht dan in heel 2020

Tot en met 31 juli zijn in Nederland 6594 nieuwe caravans geregistreerd. Dat is 29,3 procent meer dan in de eerste zeven maanden van 2020. Tweedehands caravans zijn populairder. Voor het eerst in tien jaar werden er door de vakhandel meer dan 10.000 exemplaren verkocht: 10.045 (plus 9,6 procent). Particulieren onderling verhandelden nog eens 23.000 gebruikte caravans (plus 16 procent).

Nu al absoluut verkooprecord voor campers

Uit cijfers van de Bovag, Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en RDC blijkt verder dat de verkoop van nieuwe campers het niveau van heel het jaar 2020 al heeft geëvenaard. Tot en met 31 juli werden 2394 kampeerauto's op kenteken gezet (plus 32 procent), dus kunnen we er zeker van uitgaan dat dat aantal inmiddels boven de 2412 van 2020 is uitgekomen. En dat is een absoluut verkooprecord. Op de tweedehandsmarkt werden nog eens 23.303 kampeerwagens extra verhandeld.