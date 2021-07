McLaren 675LT Spider trekt een lange staart naar de concurrentie

Als er een nieuwe Porsche 911 op de markt komt, kun je er donder op zeggen dat er ook een GT3-variant komt. Dat speciale, op circuitgebruik gerichte model is lichter dan het origineel en ook krachtiger. Meerdere fabrikanten passen inmiddels hetzelfde trucje toe. De Ferrari 488 GTB was er ook als Pista, de Lamborghini Huracán kun je kopen als Performante en McLaren is gaan inzetten op LT-versies van zijn sportwagens.

McLaren 765LT Spider heeft een 'Long Tail'

LT staat voor 'Long Tail'. De uitdrukking grijpt terug op de McLaren F1 Long Tail, die in de jaren negentig werd ingezet tijdens de 24 uur van Le Mans. De race-F1's waren daadwerkelijk een stuk langer dan de straatvarianten (vooral voor de aerodynamica). Bij de McLaren 600LT (gebaseerd op de 570S), 675LT (gebaseerd op de 650S) en deze nieuwe 765LT Spider moet je goed zoeken naar de lange staart. Allemaal hebben ze een iets verder naar achteren doorlopende vleugel. En dat is het qua lengteverschil.

In 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h

De McLaren 765LT is gebaseerd op de McLaren 720S. Beide hebben een 4,0-liter twinturbo V8. In de 720S levert het blok 720 pk, in de 765LT - je raadt het - 765 pk. De Spider-versie van de 765LT gaat in 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h, in 7,2 seconden (!) naar 200 km/h en haalt een topsnelheid van 330 km/h. Hij weegt 1388 kilo. En dat is een besparing van 80 kilo ten opzichte van de 720S Spider.

Concurrentie van Lamborghini Huracán Performante

Concurrentie heeft de McLaren 675LT Spider eigenlijk nauwelijks. Lamborghini levert de 640 pk sterke Huracán Performante Spyder, die zo'n 120 kilo meer weegt dan de McLaren en in 3,1 seconden naar 100 km/h sprint (zou je dat verschil merken?). De Ferrari F8 Spider is eerder een tegenstrever van de McLaren 720S Spider. Maar op termijn komt daar ook een Speciale-, Pista-, Scuderia- of Challenge Stradale-uitvoering van (hoe Ferrari die ook zal noemen).