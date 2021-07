Nu in onze webshop: Auto Review 8! Zomernummer met een vleugje magie

Wanneer kun je van magie spreken? Als je rijdt met de oudste en de nieuwste Volkswagen Golf GTI en stilstaat bij alle generaties van 1975 tot nu? Als je ziet hoeveel moeite Nissan heeft gestopt in de gloednieuwe Qashqai, die bij zijn komst in 2007 nul concurrenten had en nu liefst 26? Of als je alle techniek van de Mercedes C-klasse uitprobeert en constateert dat je eigenlijk niet meer Mercedes nodig hebt?

Er is meer magic in the air:

Welke directieauto is het beste, de Mercedes S-klasse, de BMW 7-serie of de Porsche Panamera?



Waarom worden we ineens hebberig van een Hyundai?

Welk (betaalbaar) gat in de markt heeft Renault nu weer gevonden?

Wat is er betoverend aan een reis door Nederland per camper?

Je beleeft de magie met ons, door nu naar de winkel te snellen. Auto Review 8 ligt vanaf vandaag in de schappen, maar is natuurlijk ook online te bestellen via onze webshop.