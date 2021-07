Emira? Wat is dat nou weer voor iets?

Net als de Elise, heeft de Lotus Emira een meisjesnaam gekregen. Het betekent zoiets als 'iemand die het waard is om prinses genoemd te worden'. Hoe dan ook: de nieuwe sportcoupé uit het Noord-Engelse Hethel is wat ons betreft een beauty. Hij (of is het toch een 'zij'?) vervangt zowel de oudgediende maar nog altijd geweldige Elise, als de altijd wat miskende Evora. Vooralsnog gaat Lotus de Emira alleen als gesloten coupé bouwen, maar het zou ons helemaal niets verbazen dat er ook een versie komt met een uitneembaar dakpaneel.

Wil je nog één keer uitleggen wat Lotus eigenlijk zo bijzonder maakt?

Allereerst is het een wonder dat het merk nog bestaat! De nalatenschap van de geniale ingenieur Colin Chapman heeft talloze eigenaren gehad. Lotus werd maar liefst zeven keer kampioen in de Formule 1, maar is nog vaker van de ondergang gered. Momenteel is het Chinese concern Geely grootaandeelhouder van Lotus Cars - je weet wel, de eigenaar van Volvo, Polestar en Lynk & Co. Lotus bouwt overigens niet alleen vliegensvlugge sportwagens, maar wordt ook regelmatig ingehuurd door andere autoconcerns, om de finetuning van toekomstige modellen te perfectioneren.

Lotus bouwde toch altijd van die lichtgewicht sportwagentjes?

Dat is helemaal juist. Colin Chapman vond het onzin om een zware auto een shot extra vermogen te geven voor een hogere topsnelheid. Want al dat gewicht moest uiteindelijk ook de bocht om. Daarom streefde hij juist naar een zo laag mogelijk gewicht. Nadat Chapman in 1982 overleed, is dit altijd de filosofie van Lotus gebleven - de Elise woog bijvoorbeeld maar 700 kilo. Gedurende de jaren kwam daar trouwens wel steeds wat meer massa bij. Lotus-kopers vonden een beetje comfort en luxe eigenlijk ook wel lekker. De wetgeving bepaalde bovendien, dat de veiligheidsuitrusting van de Elise ook gecompleteerd moest worden.

En nu dan de Emira. Is dat nog steeds een Lotus van de oude stempel?

Puur naar het gewicht gekeken: nee. De weegschaal wil niet onder de 1400 kilo. Lotus zegt dat met de Emira een tijdperk wordt afgesloten - en een nieuw tijdperk van start gaat. Ten opzichte van de Elise is de Emira een stuk groter geworden. De auto is ontwikkeld met het oog op dagelijks gebruik, desnoods als enige auto. Met andere woorden: de kritische koper komt niets tekort, en dat brengt extra kilo's met zich mee. Vergeleken met de Porsche 718 Cayman, is de Emira iets langer en breder.

Wat Lotus wel blijft doen, is het inkopen van de motoren. De Emira biedt de keuze uit een tweeliter viercilinder met turbo, afkomstig uit de schappen van Mercedes-AMG. Daarnaast is er een 3,5-liter V6 met mechanische compressor, die door Toyota wordt geleverd. Lotus heeft de specs voor beide motorvarianten nog niet tot in detail prijsgegeven, maar de vermogens zullen schommelen tussen de 360 en 400 pk. Goed voor een honderdsprint van minder dan 4,5 seconden en een topsnelheid van 290 km/h. Voor dergelijke prestaties, moet je bij Porsche minstens de Cayman GTS 4.0 hebben!

Zeg, heb ik de Lotus Emira eigenlijk niet al eens eerder gezien?

Het is helemaal niet vreemd dat de Emira je bekend voorkomt. Hij lijkt namelijk sprekend op de Evija, Lotus' elektrische hypercar, die een vermogen heeft van maar liefst 2000 pk. Net als de Evija, is bij de Emira heel veel tijd en energie gestoken in de aerodynamica van de carrosserie. Lotus wilde het ontwerp namelijk niet ontsieren met allerlei uitpuilende spoilers en vleugels. Lotus maakt evenmin gebruik van actief bewegende luchtgeleiders. Voor het genereren van de benodigde neerwaartse druk, heeft de Emira subtiele koelsleuven in de neus en - vanzelfsprekend - een ingenieuze diffusor aan de achterzijde.

Oké, genoeg gezegd! Wanneer kan ik proefrijden?

Nog even geduld, alsjeblieft! De Lotus Emira gaat pas in 2022 in productie. Voordat de eerste exemplaren worden afgeleverd, kunnen we zomaar een jaar verder zijn. Tijd genoeg om de samenstelling van jouw Emira te perfectioneren met de configurator op Lotus' website.