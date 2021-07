Zo maakt Volvo gehakt van Tesla: Volvo Concept Recharge krijgt actieradius van 1000 km

Met de Volvo XC40 Electric P8 hevbben de Zweden natuurlijk al een elektrische suv in handen, maar de Volvo Concept Recharge is het eerste model van de Zweedse fabrikant dat puur en alleen als EV is ontworpen. Om die reden kon de wagenvloer geheel vlak blijven. Doordat er geen ruimte hoefde te worden vrijgehouden voor een traditionele aandrijflijn, kon de neus kort worden gehouden en hetzelfde geldt voor de overhangen voor en achter. Al logisch gevolg is een langere wielbasis mogelijk. Al met al blijft er meer ruimte over voor de inzittenden en hun bagage, tevens maakt het een betere aerodynamica mogelijk.

Meer ruimte dan elektrische XC40



Het volledige accupakket bevindt zich onder de wagenvloer, wat niet alleen zorgt voor een efficiënte benutting van de ruimte, maar ook voor een laag zwaartepunt. Dat draagt op zijn beurt weer bij aan een goede wegligging.

Nieuwe designtaal



Omdat er geen verbrandingsmotor meer aanwezig is, kon de traditionele grille ook afwezig blijven. In combinatie met het bekende Volvo-logo en de bijbehorende diagonale strip, ontstaat zo een neus die doet herinneren aan een wapenschild. Volvo kondigt aan dat alle nieuwe modellen een vergelijkbaar design krijgen. Niet onlogisch als je bedenkt dat Volvo - als alles volgens plan verloopt - vanaf 2030 nog uitsluitend volledig elektrische auto's zal bouwen. De koplampen met de hamervormige leds blijven gehandhaafd. Of de productieversie van de Concept Recharge ook verkeerd om scharnierende achterportieren krijgt, wagen we te betwijfelen.

Beeldscherm à la Tesla



Behalve veel bewegingsruimte, biedt het interieur van de nieuwe generatie Volvo's ook een behoorlijk aangepaste styling. Het meest in het oog springende element is het centraal geplaatste 15-inch beeldscherm. Met de groeten aan Tesla - beter goed gejat dan slecht zelf bedacht, zullen ze bij Volvo wel denken ... Anders dan de Tesla Model 3, heeft de Volvo Concept Recharge ook nog een klein instrumentarium voor de neus van de bestuurder. Zoals overigens ook bij de Tesla Model S en Model X het geval is.

Grenenhout en Billy-kastjes?



Voor de informatietechnologie werkt Volvo nauw samen met Google, maar voor de sfeer en aankleding van het interieur grijpen de Zweden terug op hun eigen traditie van Scandinavisch design. Daarbij maken ze naar eigen zeggen gebruik van natuurlijke en gerecyclede materialen. Het interieur van de auto moet de sfeer oproepen van een Scandinavische woonkamer, aldus designchef Alain Page. Wij denken dan aan veel grenenhout en witte Billy-kastjes, maar waarschijnlijk heeft Page iets anders op het oog.

Volvo brengt volledig autonoom rijden dichterbij



Om zijn auto's optimaal voor te bereiden op volledig autonoom rijden, voorziet Volvo ze in de toekomt van lidar-techniek in het dak. Deze maakt gebruik van laserradar, die volgens veiligheidsdirecteur Håkan Samuelsson voor betrouwbaardere gegevens zorgt dan camera's en traditionele radar. De kostbare lidar-techniek werpt volgens Volvo vooral zijn vruchten af onder omstandigheden met slecht zicht en/of druk verkeer.



Elektrische Volvo's met actieradius tot 1000 km



Zeker als je zoals Volvo binnen relatief korte tijd volledig wilt overstappen op elektrische auto's, is het belangrijk dat je de achilleshiel van EV's tackelt. Veel aspirant-kopers hebben nog steeds actieradiusangst, maar Volvo beweert dat het door de toepassing van nieuwe solid state-accu's de actieradius kan oprekken tot 1000 kilometer. Solid state-accu's bevatten geen vloeistof en hebben een hogere energiedichtheid. Daardoor zijn er minder cellen nodig zijn voor dezelfde capaciteit. Zo kan een autofabrikant kiezen: maak ik een lichtere, kleinere auto met een nu gebruikelijk bereik, of geef ik een auto extra accucapaciteit en dus een groter bereik zonder dat-ie te zwaar wordt? Bijkomend voordeel van solid state-accu's is dat er geen mangaan en kobalt voor nodig zijn. Dat zijn materialen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden gewonnen en door de energietransitie steeds schaarser worden. Ook goed nieuws: solid-state accu's zijn minder makkelijk ontvlambaar dan lithium-ionaccu's.

Laadtijden gehalveerd



De Zweden verwachten dat de nieuwe accutechniek aan het eind van dit decennium productieklaar zal zijn. Voordat het zover is, gaat Volvo in samenwerking met de Zweedse accuproducent Northvolt de technologie van de bestaande lithium-ionaccu's verbeteren. Verder verwacht Volvo dat de laadtijden voor elektrische auto's binnen vijf jaar worden gehalveerd. Daarmee wordt een tweede belangrijke drempel geslecht die mensen er nu nog van weerhoudt een elektrische auto te kopen.