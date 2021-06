Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische Citroën e-C4

"Voor een elektrische auto is de Citroën e-C4 niet kwistig met informatie." Dat schreven we een tijd geleden in onze rij-impressie. En dat is ook onze grootste ergernis. Pluspunten zijn er natuurlijk ook. Zo valt de ruimte achterin niet tegen. En dat ondanks de coupé-achtige daklijn van de e-C4.

+ Pluspunt - De ruimte op de tweede zitrij



Ondanks de coupé-achtige daklijn van de Citroën e-C4 vallen de hoofd- en beenruimte achterin niet tegen. Passagiers tot 1,80 meter zitten redelijk ruim.

+ Pluspunt - Wat verbruikt de klimaatregeling?

Als je diep graaft, vind je in het menu van de Citroën e-C4 een metertje dat laat zien of de klimaatregeling veel of weinig stroom verbruikt.

+ Pluspunt - Woohoo! Echte draaiknoppen

Je regelt de temperatuur in de Citroën e-C4 met echte draaiknoppen. Peugeot en Volkswagen gebruiken daarvoor het touchscreen en daar houden wij niet van.

- Minpunt - De voorspelde range voorspelt weinig

De grootste ergernis in de Citroën e-C4 is dat de voorspelde range wilder op en neer gaat dan de aandelenkoers van Tesla. Daar kun je dus niet op vertrouwen.

- Minpunt - Hoe vol zit de accu nog?

Tijdens het rijden zie je nergens de accustatus in procenten. De auto heeft die informatie wél, maar toont die cijfers alleen tijdens het opladen.

- Minpunt - Ja, té groot kan dus ook

Het doorzichtige scherm waarop het head-up display zijn informatie projecteert is net zo groot als het deksel van je broodtrommel. Té groot, dus.